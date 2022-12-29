https://ria.ru/20221229/mobilizatsiya-1842305959.html

Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся россиянам

Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся россиянам - РИА Новости, 29.12.2022

Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся россиянам

Россияне, прибывшие в Нидерланды в попытке уклониться от частичной мобилизации, больше не имеют права автоматически получать убежище, заявила служба иммиграции... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:02

2022-12-29T18:02

2022-12-29T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

россия

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне, прибывшие в Нидерланды в попытке уклониться от частичной мобилизации, больше не имеют права автоматически получать убежище, заявила служба иммиграции и натурализации Нидерландов. В октябре власти Нидерландов заявили, что граждане РФ, подлежащие частичной мобилизации, смогут автоматически получить убежище в стране. "Решение вступило в силу 29 декабря из-за отсутствия актуальной, однозначной и достоверной информации о том, в какой степени призывники в России были принудительно задействованы в конфликте на Украине… На данный момент достоверной информации по этому поводу еще слишком мало, и принимать решения по заявлениям о предоставлении убежища пока не представляется возможным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. В Нидерландах также отметили, что не будут предоставлять убежище вновь прибывшим в страну россиянам, утверждающим, что боятся будущей мобилизации. Это связано с тем, что "министр обороны России объявил о завершении мобилизации и дал указание воинским частям с 31 октября прекратить мобилизационные работы", говорится в сообщении ведомства. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.

https://ria.ru/20221028/rossiya-1827230300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, россия, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр