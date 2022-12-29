Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся россиянам - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/mobilizatsiya-1842305959.html
Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся россиянам
Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся россиянам - РИА Новости, 29.12.2022
Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся россиянам
Россияне, прибывшие в Нидерланды в попытке уклониться от частичной мобилизации, больше не имеют права автоматически получать убежище, заявила служба иммиграции... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:02
2022-12-29T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
россия
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97388/13/973881358_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_aa095122a6b21438c52691653d289c06.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне, прибывшие в Нидерланды в попытке уклониться от частичной мобилизации, больше не имеют права автоматически получать убежище, заявила служба иммиграции и натурализации Нидерландов. В октябре власти Нидерландов заявили, что граждане РФ, подлежащие частичной мобилизации, смогут автоматически получить убежище в стране. "Решение вступило в силу 29 декабря из-за отсутствия актуальной, однозначной и достоверной информации о том, в какой степени призывники в России были принудительно задействованы в конфликте на Украине… На данный момент достоверной информации по этому поводу еще слишком мало, и принимать решения по заявлениям о предоставлении убежища пока не представляется возможным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. В Нидерландах также отметили, что не будут предоставлять убежище вновь прибывшим в страну россиянам, утверждающим, что боятся будущей мобилизации. Это связано с тем, что "министр обороны России объявил о завершении мобилизации и дал указание воинским частям с 31 октября прекратить мобилизационные работы", говорится в сообщении ведомства. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
https://ria.ru/20221028/rossiya-1827230300.html
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97388/13/973881358_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_0cf8f719c3f9f94ee7222ada11489f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, россия, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Россия, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:02 29.12.2022
 
Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся россиянам

Нидерланды больше не будут давать убежище уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне, прибывшие в Нидерланды в попытке уклониться от частичной мобилизации, больше не имеют права автоматически получать убежище, заявила служба иммиграции и натурализации Нидерландов. В октябре власти Нидерландов заявили, что граждане РФ, подлежащие частичной мобилизации, смогут автоматически получить убежище в стране.
"Решение вступило в силу 29 декабря из-за отсутствия актуальной, однозначной и достоверной информации о том, в какой степени призывники в России были принудительно задействованы в конфликте на Украине… На данный момент достоверной информации по этому поводу еще слишком мало, и принимать решения по заявлениям о предоставлении убежища пока не представляется возможным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
В Нидерландах также отметили, что не будут предоставлять убежище вновь прибывшим в страну россиянам, утверждающим, что боятся будущей мобилизации. Это связано с тем, что "министр обороны России объявил о завершении мобилизации и дал указание воинским частям с 31 октября прекратить мобилизационные работы", говорится в сообщении ведомства.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 08:00
"Прибыль — важнее". В Европе придумали, как ограбить россиян
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыРоссияЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала