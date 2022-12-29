Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся россиянам
Нидерланды больше не будут давать убежище уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне, прибывшие в Нидерланды в попытке уклониться от частичной мобилизации, больше не имеют права автоматически получать убежище, заявила служба иммиграции и натурализации Нидерландов. В октябре власти Нидерландов заявили, что граждане РФ, подлежащие частичной мобилизации, смогут автоматически получить убежище в стране.
"Решение вступило в силу 29 декабря из-за отсутствия актуальной, однозначной и достоверной информации о том, в какой степени призывники в России были принудительно задействованы в конфликте на Украине… На данный момент достоверной информации по этому поводу еще слишком мало, и принимать решения по заявлениям о предоставлении убежища пока не представляется возможным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
В Нидерландах также отметили, что не будут предоставлять убежище вновь прибывшим в страну россиянам, утверждающим, что боятся будущей мобилизации. Это связано с тем, что "министр обороны России объявил о завершении мобилизации и дал указание воинским частям с 31 октября прекратить мобилизационные работы", говорится в сообщении ведомства.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
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