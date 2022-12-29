https://ria.ru/20221229/mid-1842175770.html

МИД подвел черту 30-летним попыткам России работать с Западом на равных

МИД подвел черту 30-летним попыткам России работать с Западом на равных - РИА Новости, 29.12.2022

МИД подвел черту 30-летним попыткам России работать с Западом на равных

События 2022 года подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", сообщает МИД РФ. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:06

2022-12-29T13:06

2022-12-29T13:25

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. События 2022 года подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", сообщает МИД РФ. "Уходящий год был насыщен событиями поистине исторического масштаба и стал для внешней политики России без преувеличения поворотным, пройдя под знаком формирования новой международной реальности", - говорится в основных внешнеполитических итогах 2022 года, опубликованных на сайте министерства. По оценке российского дипведомства, к началу 2022 года спровоцированная блоком НАТО милитаризация на западных рубежах России подошла к опасной черте. "После отказа "коллективного Запада" всерьез рассмотреть российские предложения о гарантиях безопасности стало окончательно ясно, что политико-дипломатические усилия, направленные на обеспечение безопасности России и русских людей, будут и далее высокомерно отвергаться. .. В целях нейтрализации угроз безопасности, достигших неприемлемого уровня, руководство Российской Федерации пошло на непростые, но необходимые шаги", - сообщили в МИД РФ. К таковым относятся признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, начало специальной военной операции в соответствии со статьей 51 Устава ООН, проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей с последующим принятием их в состав Российской Федерации. "Эти события, как и возвращение "в родную гавань" Крыма в 2014 году, навсегда останутся вехами отечественной истории. Одновременно они подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", - сообщил МИД РФ.

https://ria.ru/20221229/bucha-1842146909.html

https://ria.ru/20221229/vstrecha-1842168098.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, оон