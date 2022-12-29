13:06 29.12.2022 (обновлено: 13:25 29.12.2022)
МИД подвел черту 30-летним попыткам России работать с Западом на равных
МИД подвел черту тридцатилетним попыткам России построить равноправные отношения с Западом
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. События 2022 года подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", сообщает МИД РФ.
"Уходящий год был насыщен событиями поистине исторического масштаба и стал для внешней политики России без преувеличения поворотным, пройдя под знаком формирования новой международной реальности", - говорится в основных внешнеполитических итогах 2022 года, опубликованных на сайте министерства.
По оценке российского дипведомства, к началу 2022 года спровоцированная блоком НАТО милитаризация на западных рубежах России подошла к опасной черте. "После отказа "коллективного Запада" всерьез рассмотреть российские предложения о гарантиях безопасности стало окончательно ясно, что политико-дипломатические усилия, направленные на обеспечение безопасности России и русских людей, будут и далее высокомерно отвергаться. .. В целях нейтрализации угроз безопасности, достигших неприемлемого уровня, руководство Российской Федерации пошло на непростые, но необходимые шаги", - сообщили в МИД РФ.
К таковым относятся признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, начало специальной военной операции в соответствии со статьей 51 Устава ООН, проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей с последующим принятием их в состав Российской Федерации.
"Эти события, как и возвращение "в родную гавань" Крыма в 2014 году, навсегда останутся вехами отечественной истории. Одновременно они подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", - сообщил МИД РФ.