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МИД подвел черту 30-летним попыткам России работать с Западом на равных - РИА Новости, 29.12.2022
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МИД подвел черту 30-летним попыткам России работать с Западом на равных
МИД подвел черту 30-летним попыткам России работать с Западом на равных - РИА Новости, 29.12.2022
МИД подвел черту 30-летним попыткам России работать с Западом на равных
События 2022 года подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", сообщает МИД РФ. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:06
2022-12-29T13:25
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
нато
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. События 2022 года подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", сообщает МИД РФ. "Уходящий год был насыщен событиями поистине исторического масштаба и стал для внешней политики России без преувеличения поворотным, пройдя под знаком формирования новой международной реальности", - говорится в основных внешнеполитических итогах 2022 года, опубликованных на сайте министерства. По оценке российского дипведомства, к началу 2022 года спровоцированная блоком НАТО милитаризация на западных рубежах России подошла к опасной черте. "После отказа "коллективного Запада" всерьез рассмотреть российские предложения о гарантиях безопасности стало окончательно ясно, что политико-дипломатические усилия, направленные на обеспечение безопасности России и русских людей, будут и далее высокомерно отвергаться. .. В целях нейтрализации угроз безопасности, достигших неприемлемого уровня, руководство Российской Федерации пошло на непростые, но необходимые шаги", - сообщили в МИД РФ. К таковым относятся признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, начало специальной военной операции в соответствии со статьей 51 Устава ООН, проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей с последующим принятием их в состав Российской Федерации. "Эти события, как и возвращение "в родную гавань" Крыма в 2014 году, навсегда останутся вехами отечественной истории. Одновременно они подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", - сообщил МИД РФ.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, оон
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, НАТО, ООН
13:06 29.12.2022 (обновлено: 13:25 29.12.2022)
 
МИД подвел черту 30-летним попыткам России работать с Западом на равных

МИД подвел черту тридцатилетним попыткам России построить равноправные отношения с Западом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. События 2022 года подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", сообщает МИД РФ.
"Уходящий год был насыщен событиями поистине исторического масштаба и стал для внешней политики России без преувеличения поворотным, пройдя под знаком формирования новой международной реальности", - говорится в основных внешнеполитических итогах 2022 года, опубликованных на сайте министерства.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 12:11
В МИД отметили преступный характер украинской и западной пропаганды
По оценке российского дипведомства, к началу 2022 года спровоцированная блоком НАТО милитаризация на западных рубежах России подошла к опасной черте. "После отказа "коллективного Запада" всерьез рассмотреть российские предложения о гарантиях безопасности стало окончательно ясно, что политико-дипломатические усилия, направленные на обеспечение безопасности России и русских людей, будут и далее высокомерно отвергаться. .. В целях нейтрализации угроз безопасности, достигших неприемлемого уровня, руководство Российской Федерации пошло на непростые, но необходимые шаги", - сообщили в МИД РФ.
К таковым относятся признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, начало специальной военной операции в соответствии со статьей 51 Устава ООН, проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей с последующим принятием их в состав Российской Федерации.
"Эти события, как и возвращение "в родную гавань" Крыма в 2014 году, навсегда останутся вехами отечественной истории. Одновременно они подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с "коллективным Западом", - сообщил МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 12:49
Россия поддерживает инициативу о встрече Лаврова и Чавушоглу, заявили в МИД
 
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