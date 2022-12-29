https://ria.ru/20221229/meduchrezhdeniya-1842134292.html

Регионы получат около 39 миллиардов рублей на строительство медучреждений

Регионы получат около 39 миллиардов рублей на строительство медучреждений - РИА Новости, 29.12.2022

Регионы получат около 39 миллиардов рублей на строительство медучреждений

Правительство направит регионам в ближайшие три года почти 39 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений, большая часть... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:38

2022-12-29T11:38

2022-12-29T11:38

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

правительство рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство направит регионам в ближайшие три года почти 39 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений, большая часть предусмотренных средств поступит им уже в 2023 году, сообщила пресс-служба кабмина. "В ближайшие три года на строительство и реконструкцию медицинских учреждений из федерального бюджета будет направлено более 38,8 миллиарда рублей в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения". Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Речь идёт о медицинских учреждениях, стоимость строительства которых превышает 3 миллиарда рублей. Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов. Как уточнили в кабмине, большая часть предусмотренных средств поступит в регионы уже в 2023 году. Это более 26,4 миллиарда рублей. Затем, в 2024 году, будет направлено 11,8 миллиарда рублей, в 2025 году – 667 миллионов рублей. С помощью этих средств будут построены или модернизированы 19 медицинских учреждений в 17 регионах страны. Так, в Уфе завершат строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, в Саратове возведут онкологический и противотуберкулёзный диспансеры, в Орле – многопрофильный медицинский центр, в Тульской области – онкологический центр, в Курске – многопрофильную детскую областную больницу. Также за счёт федеральных субсидий в Омске начнётся строительство детского инфекционного стационара, а в Красноярске – детской многопрофильной больницы. Кроме того, с помощью федерального софинансирования будут построены хирургические корпуса для областного онкодиспансера в Воронеже, областной детской больницы в Липецке и Алтайского краевого центра охраны материнства и детства в Барнауле.

https://ria.ru/20221216/moskva-1839056597.html

https://ria.ru/20221229/oborudovanie-1842091246.html

https://ria.ru/20221221/meduchrezhdeniya-1840169328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, правительство рф