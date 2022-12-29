Регионы получат около 39 миллиардов рублей на строительство медучреждений
Правительство направит регионам 39 миллиардов рублей на строительство медучреждений
CC BY 4.0 / Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области / Строительная площадка областного инфекционного госпиталя в Оренбургском районе
Строительная площадка областного инфекционного госпиталя в Оренбургском районе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство направит регионам в ближайшие три года почти 39 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений, большая часть предусмотренных средств поступит им уже в 2023 году, сообщила пресс-служба кабмина.
"В ближайшие три года на строительство и реконструкцию медицинских учреждений из федерального бюджета будет направлено более 38,8 миллиарда рублей в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения". Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Речь идёт о медицинских учреждениях, стоимость строительства которых превышает 3 миллиарда рублей. Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов.
Как уточнили в кабмине, большая часть предусмотренных средств поступит в регионы уже в 2023 году. Это более 26,4 миллиарда рублей. Затем, в 2024 году, будет направлено 11,8 миллиарда рублей, в 2025 году – 667 миллионов рублей. С помощью этих средств будут построены или модернизированы 19 медицинских учреждений в 17 регионах страны.
Так, в Уфе завершат строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, в Саратове возведут онкологический и противотуберкулёзный диспансеры, в Орле – многопрофильный медицинский центр, в Тульской области – онкологический центр, в Курске – многопрофильную детскую областную больницу.
Также за счёт федеральных субсидий в Омске начнётся строительство детского инфекционного стационара, а в Красноярске – детской многопрофильной больницы.