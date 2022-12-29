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Во Львовской области обесточены более 280 населенных пунктов - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/lvov-1842221359.html
Во Львовской области обесточены более 280 населенных пунктов
Во Львовской области обесточены более 280 населенных пунктов - РИА Новости, 29.12.2022
Во Львовской области обесточены более 280 населенных пунктов
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкой сообщил, что более 280 населенных пунктов региона полностью или частично обесточены. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:41
2022-12-29T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
андрей садовой
виталий кличко
денис шмыгаль
львовская область
львов
украина
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкой сообщил, что более 280 населенных пунктов региона полностью или частично обесточены. Ранее Козицкий сообщил, что в четверг в регионе поврежден объект энергетической инфраструктуры, более 470 тысяч жителей абонентов остались без света. "Есть два попадания в электроподстанцию. Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 частично. Труднее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи. Энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом", - написал Козицкий в своем телеграм-канале. Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от двух до пяти часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в столице остались без света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221229/poezda-1842142684.html
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в мире, андрей садовой, виталий кличко, денис шмыгаль, львовская область, львов, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Садовой, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Львовская область, Львов, Украина, Вооруженные силы РФ
14:41 29.12.2022
 
Во Львовской области обесточены более 280 населенных пунктов

Глава Львовской ОВА Козицкой сообщил, что в области обесточены 282 населенных пункта

© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Fotolia / Seqoya
Вид на Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкой сообщил, что более 280 населенных пунктов региона полностью или частично обесточены.
Ранее Козицкий сообщил, что в четверг в регионе поврежден объект энергетической инфраструктуры, более 470 тысяч жителей абонентов остались без света.
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"Есть два попадания в электроподстанцию. Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 частично. Труднее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи. Энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом", - написал Козицкий в своем телеграм-канале.
Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от двух до пяти часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в столице остались без света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей СадовойВиталий КличкоДенис ШмыгальЛьвовская областьЛьвовУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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