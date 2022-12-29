https://ria.ru/20221229/lvov-1842221359.html

Во Львовской области обесточены более 280 населенных пунктов

Во Львовской области обесточены более 280 населенных пунктов - РИА Новости, 29.12.2022

Во Львовской области обесточены более 280 населенных пунктов

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкой сообщил, что более 280 населенных пунктов региона полностью или частично обесточены. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:41

2022-12-29T14:41

2022-12-29T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

андрей садовой

виталий кличко

денис шмыгаль

львовская область

львов

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_9d7aa9b89d2ecd5d0f15bb7b4111aa80.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкой сообщил, что более 280 населенных пунктов региона полностью или частично обесточены. Ранее Козицкий сообщил, что в четверг в регионе поврежден объект энергетической инфраструктуры, более 470 тысяч жителей абонентов остались без света. "Есть два попадания в электроподстанцию. Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 частично. Труднее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи. Энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом", - написал Козицкий в своем телеграм-канале. Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от двух до пяти часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в столице остались без света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221229/poezda-1842142684.html

львовская область

львов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей садовой, виталий кличко, денис шмыгаль, львовская область, львов, украина, вооруженные силы рф