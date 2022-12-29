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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/lnr-1842111654.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР - РИА Новости, 29.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР
За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 180 человек и более двух десятков единиц техники, сообщила РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:18
2022-12-29T12:50
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
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ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 180 человек и более двух десятков единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ЛНР.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 85 военнослужащих, два танка, четыре БТР, одну артиллерийскую установку, три дрона и 17 спецавтомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
10:18 29.12.2022 (обновлено: 12:50 29.12.2022)
 
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 180 человек, танк и пять БТР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 180 человек и более двух десятков единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ЛНР.

"Противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 180 человек личного состава; танк; пять бронетранспортеров; три артиллерийские установки; пять беспилотных летательных аппаратов; 14 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.

Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 85 военнослужащих, два танка, четыре БТР, одну артиллерийскую установку, три дрона и 17 спецавтомобилей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаНародная милиция ЛНРВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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