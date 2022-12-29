https://ria.ru/20221229/lnr-1842111654.html

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР - РИА Новости, 29.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР

За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 180 человек и более двух десятков единиц техники, сообщила РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:18

2022-12-29T10:18

2022-12-29T12:50

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

народная милиция лнр

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

украина

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ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 180 человек и более двух десятков единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ЛНР.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 85 военнослужащих, два танка, четыре БТР, одну артиллерийскую установку, три дрона и 17 спецавтомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

украина

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луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина