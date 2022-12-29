Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово
Боррель заявил, что дипломатия одержала победу в снижении напряженности на севере Косово
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово, заявил, что теперь срочно необходим прогресс в диалоге по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, проводимом под эгидой ЕС.
"Дипломатия одержала победу в снижении напряженности на севере Косово. Насилие никогда не может быть решением. Приветствую ответственное лидерство президента (Сербии Александра) Вучича и премьер-министра (самопровозглашенной республики Косово Альбина) Курти. Отличная совместная работа ЕС, США и КФОР", - написал он в своём Twitter.
Ранее СМИ сообщали, что в среду Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. В четверг была отменена высшая боевая готовность сербских вооруженных сил, объявленная три дня назад из-за ситуации на севере Метохии.
Боррель также написал в Twitter, что "теперь необходим срочный прогресс в диалоге" о нормализации отношений.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края.