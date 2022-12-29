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Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово - РИА Новости, 29.12.2022
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Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово
Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово - РИА Новости, 29.12.2022
Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово, заявил, что теперь срочно необходим прогресс в диалоге по... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:59
2022-12-29T17:59
в мире
жозеп боррель
косово
белград (город)
приштина
евросоюз
сербия
александр вучич
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БРЮССЕЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово, заявил, что теперь срочно необходим прогресс в диалоге по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, проводимом под эгидой ЕС. "Дипломатия одержала победу в снижении напряженности на севере Косово. Насилие никогда не может быть решением. Приветствую ответственное лидерство президента (Сербии Александра) Вучича и премьер-министра (самопровозглашенной республики Косово Альбина) Курти. Отличная совместная работа ЕС, США и КФОР", - написал он в своём Twitter. Ранее СМИ сообщали, что в среду Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. В четверг была отменена высшая боевая готовность сербских вооруженных сил, объявленная три дня назад из-за ситуации на севере Метохии. Боррель также написал в Twitter, что "теперь необходим срочный прогресс в диалоге" о нормализации отношений. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края.
https://ria.ru/20221229/serbiya-1842258839.html
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в мире, жозеп боррель, косово, белград (город), приштина, евросоюз, сербия, александр вучич, альбин курти
В мире, Жозеп Боррель, Косово, Белград (город), Приштина, Евросоюз, Сербия, Александр Вучич, Альбин Курти
17:59 29.12.2022
 
Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово

Боррель заявил, что дипломатия одержала победу в снижении напряженности на севере Косово

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово, заявил, что теперь срочно необходим прогресс в диалоге по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, проводимом под эгидой ЕС.
"Дипломатия одержала победу в снижении напряженности на севере Косово. Насилие никогда не может быть решением. Приветствую ответственное лидерство президента (Сербии Александра) Вучича и премьер-министра (самопровозглашенной республики Косово Альбина) Курти. Отличная совместная работа ЕС, США и КФОР", - написал он в своём Twitter.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Ранее СМИ сообщали, что в среду Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. В четверг была отменена высшая боевая готовность сербских вооруженных сил, объявленная три дня назад из-за ситуации на севере Метохии.
Боррель также написал в Twitter, что "теперь необходим срочный прогресс в диалоге" о нормализации отношений.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края.
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В миреЖозеп БоррельКосовоБелград (город)ПриштинаЕвросоюзСербияАлександр ВучичАльбин Курти
 
 
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