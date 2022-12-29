https://ria.ru/20221229/kosovo-1842304826.html

Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово

Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово - РИА Новости, 29.12.2022

Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово, заявил, что теперь срочно необходим прогресс в диалоге по... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:59

2022-12-29T17:59

2022-12-29T17:59

в мире

жозеп боррель

косово

белград (город)

приштина

евросоюз

сербия

александр вучич

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БРЮССЕЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово, заявил, что теперь срочно необходим прогресс в диалоге по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, проводимом под эгидой ЕС. "Дипломатия одержала победу в снижении напряженности на севере Косово. Насилие никогда не может быть решением. Приветствую ответственное лидерство президента (Сербии Александра) Вучича и премьер-министра (самопровозглашенной республики Косово Альбина) Курти. Отличная совместная работа ЕС, США и КФОР", - написал он в своём Twitter. Ранее СМИ сообщали, что в среду Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. В четверг была отменена высшая боевая готовность сербских вооруженных сил, объявленная три дня назад из-за ситуации на севере Метохии. Боррель также написал в Twitter, что "теперь необходим срочный прогресс в диалоге" о нормализации отношений. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края.

https://ria.ru/20221229/serbiya-1842258839.html

https://ria.ru/20221223/afrika-1840728575.html

косово

белград (город)

приштина

сербия

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в мире, жозеп боррель, косово, белград (город), приштина, евросоюз, сербия, александр вучич, альбин курти