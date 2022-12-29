СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре"
"Вечерне новости" сообщили, что сербы в Косово убрали баррикады у КПП "Мердаре"
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанкПерекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сербы в самопровозглашенном Косово и Метохии убрали баррикады у КПП "Мердаре", ожидается снятие и остальных баррикад, сообщает издание "Вечерне новости".
Отмечается, что баррикада у "Мердаре", которую в знак поддержки задержанным сербам поставила группа активистов, была снята после сообщений об освобождении задержанных в Косово активистов.
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В среду президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. Накануне стало известно, что задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.
Власти самопровозглашенного Косово ранее закрыли самый крупный КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию после блокировки дорог у пункта протестующими.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
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