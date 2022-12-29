https://ria.ru/20221229/kosovo-1842168645.html

СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре"

СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре" - РИА Новости, 29.12.2022

СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре"

Сербы в самопровозглашенном Косово и Метохии убрали баррикады у КПП "Мердаре", ожидается снятие и остальных баррикад, сообщает издание "Вечерне новости". РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:49

2022-12-29T12:49

2022-12-29T12:49

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сербы в самопровозглашенном Косово и Метохии убрали баррикады у КПП "Мердаре", ожидается снятие и остальных баррикад, сообщает издание "Вечерне новости". Отмечается, что баррикада у "Мердаре", которую в знак поддержки задержанным сербам поставила группа активистов, была снята после сообщений об освобождении задержанных в Косово активистов. В среду президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. Накануне стало известно, что задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест. Власти самопровозглашенного Косово ранее закрыли самый крупный КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию после блокировки дорог у пункта протестующими. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.

https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, сербия