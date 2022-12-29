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СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре" - РИА Новости, 29.12.2022
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СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре"
СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре" - РИА Новости, 29.12.2022
СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре"
Сербы в самопровозглашенном Косово и Метохии убрали баррикады у КПП "Мердаре", ожидается снятие и остальных баррикад, сообщает издание "Вечерне новости". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:49
2022-12-29T12:49
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сербы в самопровозглашенном Косово и Метохии убрали баррикады у КПП "Мердаре", ожидается снятие и остальных баррикад, сообщает издание "Вечерне новости". Отмечается, что баррикада у "Мердаре", которую в знак поддержки задержанным сербам поставила группа активистов, была снята после сообщений об освобождении задержанных в Косово активистов. В среду президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. Накануне стало известно, что задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест. Власти самопровозглашенного Косово ранее закрыли самый крупный КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию после блокировки дорог у пункта протестующими. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html
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в мире, косово, сербия
В мире, Косово, Сербия
12:49 29.12.2022
 
СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре"

"Вечерне новости" сообщили, что сербы в Косово убрали баррикады у КПП "Мердаре"

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанкПерекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сербы в самопровозглашенном Косово и Метохии убрали баррикады у КПП "Мердаре", ожидается снятие и остальных баррикад, сообщает издание "Вечерне новости".
Отмечается, что баррикада у "Мердаре", которую в знак поддержки задержанным сербам поставила группа активистов, была снята после сообщений об освобождении задержанных в Косово активистов.
Косовские полицейские - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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Повод для атаки. В Косово открыли охоту на сербов
В среду президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. Накануне стало известно, что задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.
Власти самопровозглашенного Косово ранее закрыли самый крупный КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию после блокировки дорог у пункта протестующими.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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У сербов наметилась в Косово своя СВО
 
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