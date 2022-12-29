https://ria.ru/20221229/kosovo-1842153896.html

Глава миссии ООН в Косово поприветствовала меры по деэскалации

Глава миссии ООН в Косово поприветствовала меры по деэскалации - РИА Новости, 29.12.2022

Глава миссии ООН в Косово поприветствовала меры по деэскалации

Глава Миссии ООН в Косово (МООНК) Каролина Зиаде поприветствовала меры по деэскалации напряженности в северной части Косово и призвала стороны вернуться к... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:23

2022-12-29T12:23

2022-12-29T12:23

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Миссии ООН в Косово (МООНК) Каролина Зиаде поприветствовала меры по деэскалации напряженности в северной части Косово и призвала стороны вернуться к диалогу. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы на севере Косово и Метохии начнут убирать баррикады в четверг утром. "Специальный представитель генсека ООН и глава МООНК Каролина Зиаде приветствует все меры по деэскалации напряженности в северной части Косово, включая демонтаж баррикад. Она признает упорные усилия всех сторон, включая международных партнеров, по обеспечению безопасности жителей Косово во всех общинах", - говорится в пресс-релизе МООНК. В документе отмечается, что Зиаде также подчеркнула "важность выполнения обязательств и возобновления переговоров для полного решения неурегулированных вопросов и нормализации отношений". В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. В среду стало известно, что задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.

https://ria.ru/20221229/kosovo-1842071361.html

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в мире, александр вучич, косово, сербия, оон