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Глава миссии ООН в Косово поприветствовала меры по деэскалации - РИА Новости, 29.12.2022
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Глава миссии ООН в Косово поприветствовала меры по деэскалации
Глава миссии ООН в Косово поприветствовала меры по деэскалации - РИА Новости, 29.12.2022
Глава миссии ООН в Косово поприветствовала меры по деэскалации
Глава Миссии ООН в Косово (МООНК) Каролина Зиаде поприветствовала меры по деэскалации напряженности в северной части Косово и призвала стороны вернуться к... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:23
2022-12-29T12:23
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Миссии ООН в Косово (МООНК) Каролина Зиаде поприветствовала меры по деэскалации напряженности в северной части Косово и призвала стороны вернуться к диалогу. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы на севере Косово и Метохии начнут убирать баррикады в четверг утром. "Специальный представитель генсека ООН и глава МООНК Каролина Зиаде приветствует все меры по деэскалации напряженности в северной части Косово, включая демонтаж баррикад. Она признает упорные усилия всех сторон, включая международных партнеров, по обеспечению безопасности жителей Косово во всех общинах", - говорится в пресс-релизе МООНК. В документе отмечается, что Зиаде также подчеркнула "важность выполнения обязательств и возобновления переговоров для полного решения неурегулированных вопросов и нормализации отношений". В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. В среду стало известно, что задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.
https://ria.ru/20221229/kosovo-1842071361.html
https://ria.ru/20221215/kosovo-1838755817.html
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в мире, александр вучич, косово, сербия, оон
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, ООН
12:23 29.12.2022
 
Глава миссии ООН в Косово поприветствовала меры по деэскалации

Глава миссии ООН в Косово Зиаде поприветствовала меры по деэскалации напряженности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Миссии ООН в Косово (МООНК) Каролина Зиаде поприветствовала меры по деэскалации напряженности в северной части Косово и призвала стороны вернуться к диалогу.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы на севере Косово и Метохии начнут убирать баррикады в четверг утром.
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия. 28 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
01:56
Сербы на севере Косово начнут убирать баррикады в четверг, заявил Вучич
"Специальный представитель генсека ООН и глава МООНК Каролина Зиаде приветствует все меры по деэскалации напряженности в северной части Косово, включая демонтаж баррикад. Она признает упорные усилия всех сторон, включая международных партнеров, по обеспечению безопасности жителей Косово во всех общинах", - говорится в пресс-релизе МООНК.
В документе отмечается, что Зиаде также подчеркнула "важность выполнения обязательств и возобновления переговоров для полного решения неурегулированных вопросов и нормализации отношений".
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
В среду стало известно, что задержанный косовоалбанскими властями бывший полицейский-серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.
Сотрудники полиции Косово в Митровице - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 02:41
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В миреАлександр ВучичКосовоСербияООН
 
 
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