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Сербы на севере Косово начнут убирать баррикады в четверг, заявил Вучич - РИА Новости, 29.12.2022
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Сербы на севере Косово начнут убирать баррикады в четверг, заявил Вучич
Сербы на севере Косово начнут убирать баррикады в четверг, заявил Вучич - РИА Новости, 29.12.2022
Сербы на севере Косово начнут убирать баррикады в четверг, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы на севере Косово и Метохии начнут убирать баррикады в четверг утром, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T01:56
2022-12-29T09:11
в мире
косово
александр вучич
сербия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы на севере Косово и Метохии начнут убирать баррикады в четверг утром, передает агентство Рейтер."Это долгий процесс, потребуется время", — сказал глава государства.Ранее директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики, заверив их, что им не будет грозить преследование.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35.Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.Часть стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.
https://ria.ru/20221226/kosovo-1841490879.html
https://ria.ru/20221216/vuchich-1839036622.html
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в мире, косово, александр вучич, сербия
В мире, Косово, Александр Вучич, Сербия
01:56 29.12.2022 (обновлено: 09:11 29.12.2022)
 
Сербы на севере Косово начнут убирать баррикады в четверг, заявил Вучич

Вучич заявил, что сербы на севере Косово и Метохии начнут убирать баррикады в четверг

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанкПерекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия. 28 декабря 2022
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия. 28 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
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Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия. 28 декабря 2022
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы на севере Косово и Метохии начнут убирать баррикады в четверг утром, передает агентство Рейтер.
"Это долгий процесс, потребуется время", — сказал глава государства.
Ранее директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики, заверив их, что им не будет грозить преследование.
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В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35.
Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.
Часть стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.
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