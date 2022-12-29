https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842124640.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 267 случаев COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:08
2022-12-29T11:08
2022-12-29T11:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401570_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_6c2714de139e3ec23c43f3d9c815fb33.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 267 случаев COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 267, госпитализировано 25 человек, выздоровели 182 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 176 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более шести тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 56 человек.
https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842080581.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401570_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_ff4e7ded107f4cd55f56885d55926642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 267 новых случаев COVID-19