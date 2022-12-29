https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842124640.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 267 случаев COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:08

2022-12-29T11:08

2022-12-29T11:08

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 267 случаев COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 267, госпитализировано 25 человек, выздоровели 182 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 176 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более шести тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 56 человек.

https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842080581.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия