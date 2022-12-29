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В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 1661 случай COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:06
2022-12-29T11:13
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1661 случай COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1661, госпитализированы 122 человека, выздоровели 1706 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1873 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 297 700 случаев коронавируса, выздоровели 3 102 851 человек, умерли 47 450 человек.
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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:06 29.12.2022 (обновлено: 11:13 29.12.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1661 новый случай COVID-19, умерли 15 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские работники у машины скорой помощи
Медицинские работники у машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники у машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1661 случай COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1661, госпитализированы 122 человека, выздоровели 1706 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1873 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 297 700 случаев коронавируса, выздоровели 3 102 851 человек, умерли 47 450 человек.
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