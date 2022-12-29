https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842124257.html

В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 1661 случай COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:06

2022-12-29T11:06

2022-12-29T11:13

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1661 случай COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1661, госпитализированы 122 человека, выздоровели 1706 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1873 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 297 700 случаев коронавируса, выздоровели 3 102 851 человек, умерли 47 450 человек.

https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19