https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842124257.html
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 1661 случай COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:06
2022-12-29T11:06
2022-12-29T11:13
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1661 случай COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1661, госпитализированы 122 человека, выздоровели 1706 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1873 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 297 700 случаев коронавируса, выздоровели 3 102 851 человек, умерли 47 450 человек.
https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:06 29.12.2022 (обновлено: 11:13 29.12.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1661 новый случай COVID-19, умерли 15 человек