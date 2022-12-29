https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842123872.html
В России за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19
Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:03
2022-12-29T11:03
2022-12-29T11:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1065 человек, на 4,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах. "Выздоровело за сутки 7 815 человек, или на 3,6% меньше в сравнении с 28 декабря 2022 года. Выявлено 6 146 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 6146 новых случаев COVID-19, умерли 56 человек