https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842123872.html

В России за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19

Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:03

2022-12-29T11:03

2022-12-29T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1065 человек, на 4,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах. "Выздоровело за сутки 7 815 человек, или на 3,6% меньше в сравнении с 28 декабря 2022 года. Выявлено 6 146 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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