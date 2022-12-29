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В Забайкалье уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть срыв иммунизации - РИА Новости, 29.12.2022
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В Забайкалье уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть срыв иммунизации
В Забайкалье уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть срыв иммунизации - РИА Новости, 29.12.2022
В Забайкалье уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть срыв иммунизации
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за уничтожения партии вакцины от коронавируса стоимостью почти полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T05:55
2022-12-29T10:48
распространение коронавируса
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забайкальский край
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ЧИТА, 29 дек — РИА Новости. В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за уничтожения партии вакцины от коронавируса стоимостью почти полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.По информации ведомства, один из руководителей центра СПИД краевой клинической инфекционной больницы распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат "Эвушелд", предназначавшийся для пациентов с ВИЧ-инфекцией и для доконтактной профилактики COVID-19.Всего уничтожили препаратов на миллион 451 тысячу рублей. Забайкальское управление Следственного комитета возбудило по этому факту дело по статье "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". Виновному грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, забайкальский край
Распространение коронавируса, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Забайкальский край
05:55 29.12.2022 (обновлено: 10:48 29.12.2022)
 
В Забайкалье уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть срыв иммунизации

ФСБ: в Забайкалье уничтожили вакцины от COVID на 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВакцина от коронавирусной инфекции
Вакцина от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вакцина от коронавирусной инфекции. Архивное фото
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ЧИТА, 29 дек — РИА Новости. В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за уничтожения партии вакцины от коронавируса стоимостью почти полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По информации ведомства, один из руководителей центра СПИД краевой клинической инфекционной больницы распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат "Эвушелд", предназначавшийся для пациентов с ВИЧ-инфекцией и для доконтактной профилактики COVID-19.

"Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины", — говорится в релизе.

Всего уничтожили препаратов на миллион 451 тысячу рублей. Забайкальское управление Следственного комитета возбудило по этому факту дело по статье "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". Виновному грозит до десяти лет лишения свободы.
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