https://ria.ru/20221229/koronavirus-1842080581.html

В Забайкалье уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть срыв иммунизации

В Забайкалье уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть срыв иммунизации - РИА Новости, 29.12.2022

В Забайкалье уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть срыв иммунизации

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за уничтожения партии вакцины от коронавируса стоимостью почти полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T05:55

2022-12-29T05:55

2022-12-29T10:48

распространение коронавируса

происшествия

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забайкальский край

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ЧИТА, 29 дек — РИА Новости. В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за уничтожения партии вакцины от коронавируса стоимостью почти полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.По информации ведомства, один из руководителей центра СПИД краевой клинической инфекционной больницы распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат "Эвушелд", предназначавшийся для пациентов с ВИЧ-инфекцией и для доконтактной профилактики COVID-19.Всего уничтожили препаратов на миллион 451 тысячу рублей. Забайкальское управление Следственного комитета возбудило по этому факту дело по статье "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". Виновному грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, забайкальский край