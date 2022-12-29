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Парламент ЛНР рассмотрит вопрос принятия новой Конституции 30 декабря - РИА Новости, 29.12.2022
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Парламент ЛНР рассмотрит вопрос принятия новой Конституции 30 декабря
Парламент ЛНР рассмотрит вопрос принятия новой Конституции 30 декабря - РИА Новости, 29.12.2022
Парламент ЛНР рассмотрит вопрос принятия новой Конституции 30 декабря
Народный Совет Луганской Народной Республики рассмотрит вопрос принятия новой конституции республики на пленарном заседании 30 декабря, заявил журналистам на... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:59
2022-12-29T14:59
в мире
денис мирошниченко
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Народный Совет Луганской Народной Республики рассмотрит вопрос принятия новой конституции республики на пленарном заседании 30 декабря, заявил журналистам на пресс-конференции в Луганске председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко. "Завтра состоится пленарное заседание, одним из вопросов будет принятие конституции", - заявил Мирошниченко.
https://ria.ru/20221103/lnr-1828978322.html
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в мире, денис мирошниченко, луганская народная республика, луганск
В мире, Денис Мирошниченко, Луганская Народная Республика, Луганск
14:59 29.12.2022
 
Парламент ЛНР рассмотрит вопрос принятия новой Конституции 30 декабря

Народный Совет ЛНР рассмотрит вопрос принятия новой Конституции на заседании 30 декабря

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкФлаг ЛНР
Флаг ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Флаг ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Народный Совет Луганской Народной Республики рассмотрит вопрос принятия новой конституции республики на пленарном заседании 30 декабря, заявил журналистам на пресс-конференции в Луганске председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
"Завтра состоится пленарное заседание, одним из вопросов будет принятие конституции", - заявил Мирошниченко.
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