https://ria.ru/20221229/kharkov-1842112477.html
Власти Харькова подтвердили повреждение объектов критической инфраструктуры
Власти Харькова подтвердили повреждение объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2022
Власти Харькова подтвердили повреждение объектов критической инфраструктуры
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов в Харькове зафиксированы повреждения объектов критической... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:21
2022-12-29T10:21
2022-12-29T10:21
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов в Харькове зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры. "Вчера поздно вечером Харьков подвергся массированной атаке дронами. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры города. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в одном из районов повреждены производственные здания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
Власти Харькова подтвердили повреждение объектов критической инфраструктуры
Синегубов подтвердил повреждение объектов инфраструктуры в Харьковской области