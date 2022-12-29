13:01 29.12.2022 (обновлено: 13:02 29.12.2022)
В Монголии приказали восстановить древнюю столицу Каракорум
Президент Монголии Хурэлсух приказал восстановить древнюю столицу империи Каракорум
Национальный парк "Монголия 13 века". Архивное фото
УЛАН-БАТОР, 29 дек - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ, предписывающий правительству восстановить древнюю столицу Каракорум, сообщает офис главы государства.
Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее.
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"Цель указа - создание условий для проживания граждан в здоровой и безопасной среде, расширение доступа к основным социальным услугам, децентрализация населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление ценного наследия государства, восстановление его истории и культуры", - говорится в сообщении.
Согласно указу, правительство должно будет исследовать вопрос строительства города Хархорум на территории исторического памятника Орхонской долины, подготовить проект и представить его в парламент, разработать генеральный план развития города и правовую базу. О возможном переносе столицы в Каракорум после его восстановления в указе не говорится.