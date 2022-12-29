https://ria.ru/20221229/karakorum-1842173866.html

В Монголии приказали восстановить древнюю столицу Каракорум

В Монголии приказали восстановить древнюю столицу Каракорум - РИА Новости, 29.12.2022

В Монголии приказали восстановить древнюю столицу Каракорум

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ, предписывающий правительству восстановить древнюю столицу Каракорум, сообщает офис главы государства. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:01

2022-12-29T13:01

2022-12-29T13:02

улан-батор

монголия

юнеско

в мире

ухнагийн хурэлсух

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УЛАН-БАТОР, 29 дек - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ, предписывающий правительству восстановить древнюю столицу Каракорум, сообщает офис главы государства. Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее. "Цель указа - создание условий для проживания граждан в здоровой и безопасной среде, расширение доступа к основным социальным услугам, децентрализация населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление ценного наследия государства, восстановление его истории и культуры", - говорится в сообщении. Согласно указу, правительство должно будет исследовать вопрос строительства города Хархорум на территории исторического памятника Орхонской долины, подготовить проект и представить его в парламент, разработать генеральный план развития города и правовую базу. О возможном переносе столицы в Каракорум после его восстановления в указе не говорится.

https://ria.ru/20221227/ulan-bator-1841565397.html

https://ria.ru/20221001/mongoliya-1820830159.html

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улан-батор, монголия, юнеско, в мире, ухнагийн хурэлсух