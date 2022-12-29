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В Монголии приказали восстановить древнюю столицу Каракорум - РИА Новости, 29.12.2022
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В Монголии приказали восстановить древнюю столицу Каракорум
В Монголии приказали восстановить древнюю столицу Каракорум - РИА Новости, 29.12.2022
В Монголии приказали восстановить древнюю столицу Каракорум
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ, предписывающий правительству восстановить древнюю столицу Каракорум, сообщает офис главы государства. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:01
2022-12-29T13:02
улан-батор
монголия
юнеско
в мире
ухнагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 29 дек - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ, предписывающий правительству восстановить древнюю столицу Каракорум, сообщает офис главы государства. Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее. "Цель указа - создание условий для проживания граждан в здоровой и безопасной среде, расширение доступа к основным социальным услугам, децентрализация населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление ценного наследия государства, восстановление его истории и культуры", - говорится в сообщении. Согласно указу, правительство должно будет исследовать вопрос строительства города Хархорум на территории исторического памятника Орхонской долины, подготовить проект и представить его в парламент, разработать генеральный план развития города и правовую базу. О возможном переносе столицы в Каракорум после его восстановления в указе не говорится.
https://ria.ru/20221227/ulan-bator-1841565397.html
https://ria.ru/20221001/mongoliya-1820830159.html
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улан-батор, монголия, юнеско, в мире, ухнагийн хурэлсух
Улан-Батор, Монголия, ЮНЕСКО, В мире, Ухнагийн Хурэлсух
13:01 29.12.2022 (обновлено: 13:02 29.12.2022)
 
В Монголии приказали восстановить древнюю столицу Каракорум

Президент Монголии Хурэлсух приказал восстановить древнюю столицу империи Каракорум

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНациональный парк "Монголия 13 века"
Национальный парк Монголия 13 века - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Национальный парк "Монголия 13 века". Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 29 дек - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ, предписывающий правительству восстановить древнюю столицу Каракорум, сообщает офис главы государства.
Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее.
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"Цель указа - создание условий для проживания граждан в здоровой и безопасной среде, расширение доступа к основным социальным услугам, децентрализация населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление ценного наследия государства, восстановление его истории и культуры", - говорится в сообщении.
Согласно указу, правительство должно будет исследовать вопрос строительства города Хархорум на территории исторического памятника Орхонской долины, подготовить проект и представить его в парламент, разработать генеральный план развития города и правовую базу. О возможном переносе столицы в Каракорум после его восстановления в указе не говорится.
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