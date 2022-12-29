https://ria.ru/20221229/kakhovka-1842268199.html

В Каховке рассказали о повреждениях после ночного обстрела

В Каховке рассказали о повреждениях после ночного обстрела - РИА Новости, 29.12.2022

В Каховке рассказали о повреждениях после ночного обстрела

Жилые дома и гражданская инфраструктура Каховки в Херсонской области повреждены в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:28

2022-12-29T16:28

2022-12-29T16:28

специальная военная операция на украине

херсонская область

жкх

новая каховка

вооруженные силы украины

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842267408_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c6f5184e0c4907cc3eba2fae5592aa02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Жилые дома и гражданская инфраструктура Каховки в Херсонской области повреждены в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале администрации Каховского округа. "В результате сегодняшнего ночного обстрела пострадал центр города (Каховка). Повреждены жилые дома, пробиты крыши, выбиты стекла", - говорится в сообщении. Аварийные бригады коммунальщиков и бригада Херсоноблэнерго совместно устраняют повреждения после обстрелов. В администрации отметили, что в последнее время Каховка и населенные пункты Каховского муниципального округа обстреливаются украинскими войсками постоянно. В результате страдает частный сектор региона, где находятся мирные жители. Администрация настоятельно рекомендует жителям города и округа, входящих в район 15 километров от Днепра, временно эвакуироваться.

херсонская область

новая каховка

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , жкх, новая каховка, вооруженные силы украины, россия, украина