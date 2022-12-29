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В Каховке рассказали о повреждениях после ночного обстрела - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/kakhovka-1842268199.html
В Каховке рассказали о повреждениях после ночного обстрела
В Каховке рассказали о повреждениях после ночного обстрела - РИА Новости, 29.12.2022
В Каховке рассказали о повреждениях после ночного обстрела
Жилые дома и гражданская инфраструктура Каховки в Херсонской области повреждены в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:28
2022-12-29T16:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
жкх
новая каховка
вооруженные силы украины
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Жилые дома и гражданская инфраструктура Каховки в Херсонской области повреждены в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале администрации Каховского округа. "В результате сегодняшнего ночного обстрела пострадал центр города (Каховка). Повреждены жилые дома, пробиты крыши, выбиты стекла", - говорится в сообщении. Аварийные бригады коммунальщиков и бригада Херсоноблэнерго совместно устраняют повреждения после обстрелов. В администрации отметили, что в последнее время Каховка и населенные пункты Каховского муниципального округа обстреливаются украинскими войсками постоянно. В результате страдает частный сектор региона, где находятся мирные жители. Администрация настоятельно рекомендует жителям города и округа, входящих в район 15 километров от Днепра, временно эвакуироваться.
херсонская область
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херсонская область , жкх, новая каховка, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , ЖКХ, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
16:28 29.12.2022
 
В Каховке рассказали о повреждениях после ночного обстрела

Жилые дома и инфраструктура Каховки в Херсонской области повреждены при ночном обстреле

© Фото : Администрация Каховского муниципального округаВСУ обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Каховки
ВСУ обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Каховки - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Администрация Каховского муниципального округа
ВСУ обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Жилые дома и гражданская инфраструктура Каховки в Херсонской области повреждены в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале администрации Каховского округа.
"В результате сегодняшнего ночного обстрела пострадал центр города (Каховка). Повреждены жилые дома, пробиты крыши, выбиты стекла", - говорится в сообщении.
© Фото : Администрация Каховского муниципального округаВСУ обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Каховки
ВСУ обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Каховки - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Администрация Каховского муниципального округа
ВСУ обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Каховки
Аварийные бригады коммунальщиков и бригада Херсоноблэнерго совместно устраняют повреждения после обстрелов. В администрации отметили, что в последнее время Каховка и населенные пункты Каховского муниципального округа обстреливаются украинскими войсками постоянно. В результате страдает частный сектор региона, где находятся мирные жители.
Администрация настоятельно рекомендует жителям города и округа, входящих в район 15 километров от Днепра, временно эвакуироваться.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЖКХНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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