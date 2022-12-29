Рейтинг@Mail.ru
Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842326966.html
Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом
Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что не заставляет людей извиняться лично перед ним, а просит признать неправоту, а потом извиниться, но РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:55
2022-12-29T18:55
общество
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1920x0_80_0_0_33e751b474a3589001ac64cbc44cf452.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что не заставляет людей извиняться лично перед ним, а просит признать неправоту, а потом извиниться, но уже перед всем народом. "Те люди, которые нарушают и переходят "красную линию", мы с ними работаем, мы их не заставляем. Мы показываем по факту, что он не прав, и в последующем они должны извиниться не передо мной, а перед народом", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста. Глава республики добавил, что не позволит никому клеветать на чеченский народ, нарушать их правила и традиции.
https://ria.ru/20221229/chechentsy-1842316865.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_200:0:2185:1489_1920x0_80_0_0_6501e502c459e9ac1bfde700d67732a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров
Общество, Рамзан Кадыров
18:55 29.12.2022
 
Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом

Глава Чечни Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что не заставляет людей извиняться лично перед ним, а просит признать неправоту, а потом извиниться, но уже перед всем народом.
"Те люди, которые нарушают и переходят "красную линию", мы с ними работаем, мы их не заставляем. Мы показываем по факту, что он не прав, и в последующем они должны извиниться не передо мной, а перед народом", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста.
Глава республики добавил, что не позволит никому клеветать на чеченский народ, нарушать их правила и традиции.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 18:15Специальная военная операция на Украине
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах
 
ОбществоРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала