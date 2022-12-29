https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842326966.html

Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом

Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что не заставляет людей извиняться лично перед ним, а просит признать неправоту, а потом извиниться, но РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:55

2022-12-29T18:55

2022-12-29T18:55

общество

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что не заставляет людей извиняться лично перед ним, а просит признать неправоту, а потом извиниться, но уже перед всем народом. "Те люди, которые нарушают и переходят "красную линию", мы с ними работаем, мы их не заставляем. Мы показываем по факту, что он не прав, и в последующем они должны извиниться не передо мной, а перед народом", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста. Глава республики добавил, что не позволит никому клеветать на чеченский народ, нарушать их правила и традиции.

https://ria.ru/20221229/chechentsy-1842316865.html

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общество, рамзан кадыров