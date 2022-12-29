https://ria.ru/20221229/investitsii-1842343613.html

Россия усилит контроль за иностранными инвестициями в экономике

Россия усилит контроль за иностранными инвестициями в экономике - РИА Новости, 29.12.2022

Россия усилит контроль за иностранными инвестициями в экономике

Президент России Владимир Путин подписал пакет из двух законов, направленных на усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:26

2022-12-29T20:26

2022-12-29T20:26

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет из двух законов, направленных на усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора российской экономики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Этот пакет законов разработан в целях предупреждения рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обороны и безопасности государства, а также в целях совершенствования правового регулирования в этой сфере и улучшения инвестиционного климата в стране. Первый закон детализирует процедуру информирования председателя правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ о сделке иностранного инвестора в отношении российского хозобщества, чтобы председатель принял решение о необходимости ее вынесения на рассмотрение этой комиссии. При этом определяется перечень хозобществ, в отношении которых такая процедура обязательна. Также предусматривается предварительное согласование сделок, совершаемых иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал российского хозобщества. Второй закон вводит обязательное предварительное согласование сделок и получение решений органов госвласти, влекущих за собой предоставление стратегическому хозяйственному обществу, находящемуся под контролем иностранного инвестора, права на добычу (вылов) определенных видов биоресурсов в размере более 35% от общего допустимого улова. Это касается биоресурсов, перечень которых утвердит правительство. При этом запрещается выдавать или переоформлять новые разрешения на добычу биоресурсов хозобществу, если уполномоченный орган выдал заключение о выявлении нарушений при установлении иностранным инвестором контроля над этим хозобществом. А разрешения, действие которых было приостановлено, будут аннулироваться в случаях, когда законность такого заключения подтверждена судом или это заключение не было обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев. Помимо этого, контролируемые иностранными инвесторами компании, которые решат заниматься хотя бы одним из стратегических видов деятельности, должны будут предварительно согласовывать с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ получение лицензии или другого разрешительного документа на такую деятельность. В то же время иностранной организации, которую контролируют россияне, не имеющие другого гражданства и являющиеся налоговыми резидентами РФ, не нужно будет предварительно согласовывать сделки, если эта организация заранее представила информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

https://ria.ru/20221229/scheta-1842341874.html

https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842097598.html

https://ria.ru/20221229/rubl-1842331357.html

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экономика, владимир путин, россия