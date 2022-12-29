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Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке - РИА Новости, 29.12.2022
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Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке
Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке - РИА Новости, 29.12.2022
Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке
Билайн в преддверии Нового года перевел свою сеть в Анадыре и Угольных Копях со спутниковых каналов связи на наземные, увеличив тем самым скорость мобильного... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:00
2022-12-29T10:00
билайн
чукотка
анадырь
технологии
чукотский автономный округ
мобильная связь
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Билайн в преддверии Нового года перевел свою сеть в Анадыре и Угольных Копях со спутниковых каналов связи на наземные, увеличив тем самым скорость мобильного интернета 4G, сообщает пресс-служба мобильного телеоператора.Чукотский автономный округ оставался единственным регионом России, где связь работала исключительно по спутниковым каналам связи. Переход на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) позволил не только увеличить скорость мобильного интернета, но и повысить надежность сети."Мобильный интернет 4G был у жителей Анадыря и ранее, но переход на наземный канал связи существенно расширил возможности пользователей в сети. Это очень долгожданное событие как для жителей региона, так и для нашей команды – мы заинтересованы в развитии сети и работе наших сервисов на Чукотке. Переход на ВОЛС даст увеличение скоростей мобильного интернета, поэтому мы заранее подготовили сеть к росту нагрузки и увеличили количество трафика в тарифных планах до 40%, чтобы клиенты могли с комфортом пользоваться сервисами на новых скоростях. Стоимость тарифов при этом осталась прежней", - сказал директор Чукотского отделения билайн Ярослав Сперанский, слова которого приводит пресс-служба оператора.
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билайн, чукотка, анадырь, технологии, чукотский автономный округ, мобильная связь
Билайн, Чукотка, Анадырь, Технологии, Чукотский автономный округ, мобильная связь
10:00 29.12.2022
 

Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке

© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в медиабанкБилайн ускорил мобильный интернет на Чукотке
Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Андрей Зима
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Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Билайн в преддверии Нового года перевел свою сеть в Анадыре и Угольных Копях со спутниковых каналов связи на наземные, увеличив тем самым скорость мобильного интернета 4G, сообщает пресс-служба мобильного телеоператора.
Чукотский автономный округ оставался единственным регионом России, где связь работала исключительно по спутниковым каналам связи. Переход на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) позволил не только увеличить скорость мобильного интернета, но и повысить надежность сети.
"Мобильный интернет 4G был у жителей Анадыря и ранее, но переход на наземный канал связи существенно расширил возможности пользователей в сети. Это очень долгожданное событие как для жителей региона, так и для нашей команды – мы заинтересованы в развитии сети и работе наших сервисов на Чукотке. Переход на ВОЛС даст увеличение скоростей мобильного интернета, поэтому мы заранее подготовили сеть к росту нагрузки и увеличили количество трафика в тарифных планах до 40%, чтобы клиенты могли с комфортом пользоваться сервисами на новых скоростях. Стоимость тарифов при этом осталась прежней", - сказал директор Чукотского отделения билайн Ярослав Сперанский, слова которого приводит пресс-служба оператора.
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БилайнЧукоткаАнадырьТехнологииЧукотский автономный округмобильная связь
 
 
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