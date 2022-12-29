https://ria.ru/20221229/internet-1841936695.html

Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке

Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке - РИА Новости, 29.12.2022

Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке

Билайн в преддверии Нового года перевел свою сеть в Анадыре и Угольных Копях со спутниковых каналов связи на наземные, увеличив тем самым скорость мобильного... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:00

2022-12-29T10:00

2022-12-29T10:00

билайн

чукотка

анадырь

технологии

чукотский автономный округ

мобильная связь

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Билайн в преддверии Нового года перевел свою сеть в Анадыре и Угольных Копях со спутниковых каналов связи на наземные, увеличив тем самым скорость мобильного интернета 4G, сообщает пресс-служба мобильного телеоператора.Чукотский автономный округ оставался единственным регионом России, где связь работала исключительно по спутниковым каналам связи. Переход на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) позволил не только увеличить скорость мобильного интернета, но и повысить надежность сети."Мобильный интернет 4G был у жителей Анадыря и ранее, но переход на наземный канал связи существенно расширил возможности пользователей в сети. Это очень долгожданное событие как для жителей региона, так и для нашей команды – мы заинтересованы в развитии сети и работе наших сервисов на Чукотке. Переход на ВОЛС даст увеличение скоростей мобильного интернета, поэтому мы заранее подготовили сеть к росту нагрузки и увеличили количество трафика в тарифных планах до 40%, чтобы клиенты могли с комфортом пользоваться сервисами на новых скоростях. Стоимость тарифов при этом осталась прежней", - сказал директор Чукотского отделения билайн Ярослав Сперанский, слова которого приводит пресс-служба оператора.

https://ria.ru/20221222/bilayn-1840201812.html

чукотка

анадырь

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, чукотка, анадырь, технологии, чукотский автономный округ, мобильная связь