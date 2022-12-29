https://ria.ru/20221229/internet-1841936695.html
Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке
Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке - РИА Новости, 29.12.2022
Билайн ускорил мобильный интернет на Чукотке
Билайн в преддверии Нового года перевел свою сеть в Анадыре и Угольных Копях со спутниковых каналов связи на наземные, увеличив тем самым скорость мобильного... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:00
2022-12-29T10:00
2022-12-29T10:00
билайн
чукотка
анадырь
технологии
чукотский автономный округ
мобильная связь
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Билайн в преддверии Нового года перевел свою сеть в Анадыре и Угольных Копях со спутниковых каналов связи на наземные, увеличив тем самым скорость мобильного интернета 4G, сообщает пресс-служба мобильного телеоператора.Чукотский автономный округ оставался единственным регионом России, где связь работала исключительно по спутниковым каналам связи. Переход на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) позволил не только увеличить скорость мобильного интернета, но и повысить надежность сети."Мобильный интернет 4G был у жителей Анадыря и ранее, но переход на наземный канал связи существенно расширил возможности пользователей в сети. Это очень долгожданное событие как для жителей региона, так и для нашей команды – мы заинтересованы в развитии сети и работе наших сервисов на Чукотке. Переход на ВОЛС даст увеличение скоростей мобильного интернета, поэтому мы заранее подготовили сеть к росту нагрузки и увеличили количество трафика в тарифных планах до 40%, чтобы клиенты могли с комфортом пользоваться сервисами на новых скоростях. Стоимость тарифов при этом осталась прежней", - сказал директор Чукотского отделения билайн Ярослав Сперанский, слова которого приводит пресс-служба оператора.
https://ria.ru/20221222/bilayn-1840201812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, чукотка, анадырь, технологии, чукотский автономный округ, мобильная связь
Билайн, Чукотка, Анадырь, Технологии, Чукотский автономный округ, мобильная связь