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Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС в Россию - РИА Новости, 29.12.2022
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Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС в Россию
Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС в Россию - РИА Новости, 29.12.2022
Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС в Россию
Правительство РФ продлило запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины на полгода, до 30 июня 2023 года,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:15
2022-12-29T19:04
россия
в мире
великобритания
евросоюз
норвегия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины на полгода, до 30 июня 2023 года, соответствующие изменения в действующее постановление опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."31 декабря 2022 года заменить словами 30 июня 2023 года", - отмечается в документе.Соответствующий запрет вступил в силу 10 октября в качестве зеркальной меры на запрет на передвижения российских грузоперевозчиков по территориям стран Евросоюза.В изменениях также отмечается, что запрет не распространяется на грузовые автоперевозки почтовых отправлений, дипломатической почты и консульской вализы, гуманитарной помощи. Кроме того, под него не попадают грузы, ввозимые через участок государственной границы РФ и Белоруссии, а также грузов в прицепах или полуприцепах, зарегистрированных в иностранных государствах, буксируемых самоходными транспортными средствами, зарегистрированными в РФ или Белоруссии.В декабре первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил продлить на 2023 год действие механизма перецепки и перегрузки товаров, идущих автотранспортом из стран Евросоюза по территории РФ. Как ранее поясняли в Минтрансе, перецепка и перегрузка ведется в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге. Товары с иностранных автомобилей перегружаются (либо перецепляется полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства.В Минтрансе также уточняли, что данные правила не распространяются на Калининградскую область в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении.Вместе с тем иностранному грузовому автотранспорту по территории России разрешено перевозить товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других.
https://ria.ru/20221219/granitsa-1839748264.html
https://ria.ru/20221212/spetszona-1837944039.html
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россия, в мире, великобритания, евросоюз, норвегия
Россия, В мире, Великобритания, Евросоюз, Норвегия
18:15 29.12.2022 (обновлено: 19:04 29.12.2022)
 
Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС в Россию

Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС в Россию до 30 июня 2023 года

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль
Грузовой автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовой автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины на полгода, до 30 июня 2023 года, соответствующие изменения в действующее постановление опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"31 декабря 2022 года заменить словами 30 июня 2023 года", - отмечается в документе.
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Соответствующий запрет вступил в силу 10 октября в качестве зеркальной меры на запрет на передвижения российских грузоперевозчиков по территориям стран Евросоюза.
В изменениях также отмечается, что запрет не распространяется на грузовые автоперевозки почтовых отправлений, дипломатической почты и консульской вализы, гуманитарной помощи. Кроме того, под него не попадают грузы, ввозимые через участок государственной границы РФ и Белоруссии, а также грузов в прицепах или полуприцепах, зарегистрированных в иностранных государствах, буксируемых самоходными транспортными средствами, зарегистрированными в РФ или Белоруссии.
В декабре первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил продлить на 2023 год действие механизма перецепки и перегрузки товаров, идущих автотранспортом из стран Евросоюза по территории РФ. Как ранее поясняли в Минтрансе, перецепка и перегрузка ведется в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге. Товары с иностранных автомобилей перегружаются (либо перецепляется полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства.
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В Минтрансе также уточняли, что данные правила не распространяются на Калининградскую область в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении.
Вместе с тем иностранному грузовому автотранспорту по территории России разрешено перевозить товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других.
Кинолог со служебной собакой в международном пункте пропуска Урбаны на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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