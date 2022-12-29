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Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик - РИА Новости, 29.12.2022
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Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик
Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик - РИА Новости, 29.12.2022
Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик
Первый президент СССР Михаил Горбачев знал, что в 1991 году готовился госпереворот, и рассчитывал выйти победителем из сложившейся ситуации, считает бывший... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:41
2022-12-29T09:41
политика
михаил горбачев
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
ссср
форос
борис ельцин
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ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев знал, что в 1991 году готовился госпереворот, и рассчитывал выйти победителем из сложившейся ситуации, считает бывший первый секретарь ЦК Компартии Армении Арам Саргсян. Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Во время политического кризиса в СССР в ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, несогласными с политикой Горбачева и проектом нового Союзного договора, был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин. Встретив решительный отпор и поняв, что попытка госпереворота провалилась, 21 августа члены ГКЧП отправились в Форос договариваться с Горбачевым. В частности, по словам Саргсяна, в преддверии подписания в Москве в августе 1991 года Союзного договора Горбачев все еще оставался в Форосе. "Вопрос… Мы же понимаем, что если ты будешь принимать судьбоносное решение, подписывать договор, туда съедутся представители всех республик, нужна очень серьезная подготовка. Почему 19 августа ты еще сидишь вдали от Москвы, будто бы не в курсе о ГКЧП?" - сказал Саргсян. По его мнению, именно тогда было ясно, что Советский Союз обречен. "И сразу же в этот процесс влились западные спецслужбы, не только в августе – с 90-х годов и, если хотите, с того момента, когда все поняли, что за провинциальный мужичок пришел к власти в Советском Союзе", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210905/raspad-1748767116.html
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политика, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, ссср, форос, борис ельцин, москва
Политика, Михаил Горбачев, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР, СССР, Форос, Борис Ельцин, Москва
09:41 29.12.2022
 
Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик

Экс-глава Компартии Армении Саргсян: Горбачев знал о подготовке госпереворота в 1991 году

© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в медиабанкПрезидент СССР Михаил Горбачев
Президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев знал, что в 1991 году готовился госпереворот, и рассчитывал выйти победителем из сложившейся ситуации, считает бывший первый секретарь ЦК Компартии Армении Арам Саргсян.
Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
19 августа 1991 года - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября 2021, 15:44
Хасбулатов назвал реального виновника распада СССР
Во время политического кризиса в СССР в ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, несогласными с политикой Горбачева и проектом нового Союзного договора, был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин. Встретив решительный отпор и поняв, что попытка госпереворота провалилась, 21 августа члены ГКЧП отправились в Форос договариваться с Горбачевым.
"Хочу сказать следующее: Горбачев знал, что готовится ГКЧП. И он надеялся на что? Кто кого победит… Потом он придет и скажет: "Ребята, вы поступили нехорошо, а теперь уходите - и вы, и вы уходите, остаюсь я со своим президентским советом... Я это говорю впервые, потому что весь анализ того, что тогда произошло, говорит об этом", - сказал РИА Новости Саргсян.
В частности, по словам Саргсяна, в преддверии подписания в Москве в августе 1991 года Союзного договора Горбачев все еще оставался в Форосе. "Вопрос… Мы же понимаем, что если ты будешь принимать судьбоносное решение, подписывать договор, туда съедутся представители всех республик, нужна очень серьезная подготовка. Почему 19 августа ты еще сидишь вдали от Москвы, будто бы не в курсе о ГКЧП?" - сказал Саргсян.
По его мнению, именно тогда было ясно, что Советский Союз обречен. "И сразу же в этот процесс влились западные спецслужбы, не только в августе – с 90-х годов и, если хотите, с того момента, когда все поняли, что за провинциальный мужичок пришел к власти в Советском Союзе", - отметил собеседник агентства.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 23:39
Горбачев — отец перестройки и гласности, первый и последний президент СССР
 
ПолитикаМихаил ГорбачевГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРСССРФоросБорис ЕльцинМосква
 
 
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