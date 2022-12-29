Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик
Экс-глава Компартии Армении Саргсян: Горбачев знал о подготовке госпереворота в 1991 году
Президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев знал, что в 1991 году готовился госпереворот, и рассчитывал выйти победителем из сложившейся ситуации, считает бывший первый секретарь ЦК Компартии Армении Арам Саргсян.
Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
5 сентября 2021, 15:44Хасбулатов назвал реального виновника распада СССР
Во время политического кризиса в СССР в ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, несогласными с политикой Горбачева и проектом нового Союзного договора, был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин. Встретив решительный отпор и поняв, что попытка госпереворота провалилась, 21 августа члены ГКЧП отправились в Форос договариваться с Горбачевым.
"Хочу сказать следующее: Горбачев знал, что готовится ГКЧП. И он надеялся на что? Кто кого победит… Потом он придет и скажет: "Ребята, вы поступили нехорошо, а теперь уходите - и вы, и вы уходите, остаюсь я со своим президентским советом... Я это говорю впервые, потому что весь анализ того, что тогда произошло, говорит об этом", - сказал РИА Новости Саргсян.
В частности, по словам Саргсяна, в преддверии подписания в Москве в августе 1991 года Союзного договора Горбачев все еще оставался в Форосе. "Вопрос… Мы же понимаем, что если ты будешь принимать судьбоносное решение, подписывать договор, туда съедутся представители всех республик, нужна очень серьезная подготовка. Почему 19 августа ты еще сидишь вдали от Москвы, будто бы не в курсе о ГКЧП?" - сказал Саргсян.
По его мнению, именно тогда было ясно, что Советский Союз обречен. "И сразу же в этот процесс влились западные спецслужбы, не только в августе – с 90-х годов и, если хотите, с того момента, когда все поняли, что за провинциальный мужичок пришел к власти в Советском Союзе", - отметил собеседник агентства.