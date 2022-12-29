https://ria.ru/20221229/gorbachev-1842101790.html

Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик

Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик - РИА Новости, 29.12.2022

Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик

Первый президент СССР Михаил Горбачев знал, что в 1991 году готовился госпереворот, и рассчитывал выйти победителем из сложившейся ситуации, считает бывший... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:41

2022-12-29T09:41

2022-12-29T09:41

политика

михаил горбачев

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

ссср

форос

борис ельцин

москва

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ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев знал, что в 1991 году готовился госпереворот, и рассчитывал выйти победителем из сложившейся ситуации, считает бывший первый секретарь ЦК Компартии Армении Арам Саргсян. Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Во время политического кризиса в СССР в ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, несогласными с политикой Горбачева и проектом нового Союзного договора, был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин. Встретив решительный отпор и поняв, что попытка госпереворота провалилась, 21 августа члены ГКЧП отправились в Форос договариваться с Горбачевым. В частности, по словам Саргсяна, в преддверии подписания в Москве в августе 1991 года Союзного договора Горбачев все еще оставался в Форосе. "Вопрос… Мы же понимаем, что если ты будешь принимать судьбоносное решение, подписывать договор, туда съедутся представители всех республик, нужна очень серьезная подготовка. Почему 19 августа ты еще сидишь вдали от Москвы, будто бы не в курсе о ГКЧП?" - сказал Саргсян. По его мнению, именно тогда было ясно, что Советский Союз обречен. "И сразу же в этот процесс влились западные спецслужбы, не только в августе – с 90-х годов и, если хотите, с того момента, когда все поняли, что за провинциальный мужичок пришел к власти в Советском Союзе", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210905/raspad-1748767116.html

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813289147.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, ссср, форос, борис ельцин, москва