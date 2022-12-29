https://ria.ru/20221229/germaniya-1842319846.html

В Германии оштрафовали врача из России за антинацистские фото и карикатуры

В Германии оштрафовали врача из России за антинацистские фото и карикатуры - РИА Новости, 29.12.2022

В Германии оштрафовали врача из России за антинацистские фото и карикатуры

В Германии оштрафовали врача из России за публикацию фото и карикатур с нацистскими символами, в которых он провел параллель между националистами Украины и... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:28

2022-12-29T18:28

2022-12-29T23:28

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БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости. В Германии оштрафовали врача из России за публикацию фото и карикатур с нацистскими символами, в которых он провел параллель между националистами Украины и Третьим рейхом, следует из приговора суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Мужчина переехал в Германию десять лет назад и сейчас работает нейрохирургом в одной из больниц на юге страны. В феврале он поделился карикатурой, на которой были изображены два сапога — один с трезубцем, а второй с нацистской свастикой. Мужчина подписал пост: "Два сапога — пара". Неделю спустя врач сделал репост знаменитого фото советских солдат, бросающих нацистские знамена на Красной площади в Москве, позже местный суд также счел это предосудительным. Также подчеркивается, что "данное деяние является противозаконным, если указанные знаки не сопровождаются объяснительным комментарием или не перечеркнуты".Мужчине в качестве отягчающего обстоятельства вменяют "оправдание и поддержку преступлений" за одобрение действий России в ходе спецоперации на Украине. По статье медику грозило бы до трех лет тюремного заключения. Однако суд принял во внимание, что обвиняемый частично признал вину, и приговорил того к выплате 10 200 евро в пользу государства. Как сообщил РИА Новости знакомый с делом источник, внимание судебных органов к публикации привлек арендодатель. После этого в мае в квартиру врача прибыли полицейские и изъяли мобильный телефон и компьютер. Представители обвиняемого в суде планируют подать апелляцию.

https://ria.ru/20221229/postavki-1842193668.html

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