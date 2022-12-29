16:38 29.12.2022 (обновлено: 17:08 29.12.2022)
Во Франции заговорили о серьезной проблеме в 2023 году
France 3: 2023 год грозит Франции волной банкротств из-за роста цен на энергоносители
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В 2023 году из-за роста цен на энергоносители может вырасти число разорившихся французских компаний, сообщает France 3.
"После нескольких лет ковида, сопровождавшихся значительными субсидиями от государства, число банкротств предприятий вновь начало расти", — говорится в репортаже.
"После нескольких лет ковида, сопровождавшихся значительными субсидиями от государства, число банкротств предприятий вновь начало расти", — говорится в репортаже.
Пока риски касаются в первую очередь малого бизнеса, но со временем угроза дойдет и до более крупных компаний, считают эксперты.
"Вопрос, который беспокоит крупные предприятия, касается риска деиндустриализации. То есть либо банкротство, либо релокация производств, которые потребляют большое количество энергии. Промышленные предприятия теряют конкурентоспособность по отношению к США или странам Азии", — резюмировал французский экономист Матье План.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.