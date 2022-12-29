https://ria.ru/20221229/frantsiya-1842271717.html

Во Франции заговорили о серьезной проблеме в 2023 году

Во Франции заговорили о серьезной проблеме в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2022

Во Франции заговорили о серьезной проблеме в 2023 году

В 2023 году из-за роста цен на энергоносители может вырасти число разорившихся французских компаний, сообщает France 3. "После нескольких лет ковида,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:38

2022-12-29T16:38

2022-12-29T17:08

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В 2023 году из-за роста цен на энергоносители может вырасти число разорившихся французских компаний, сообщает France 3. "После нескольких лет ковида, сопровождавшихся значительными субсидиями от государства, число банкротств предприятий вновь начало расти", — говорится в репортаже. Пока риски касаются в первую очередь малого бизнеса, но со временем угроза дойдет и до более крупных компаний, считают эксперты.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221218/es-1839551278.html

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франция, цены на нефть, париж, в мире