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ФАС начала расследование нового повышения тарифов "Мегафона" и Tele2 - РИА Новости, 29.12.2022
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ФАС начала расследование нового повышения тарифов "Мегафона" и Tele2
ФАС начала расследование нового повышения тарифов "Мегафона" и Tele2 - РИА Новости, 29.12.2022
ФАС начала расследование нового повышения тарифов "Мегафона" и Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование нового повышения тарифов сотовой связи операторами "Мегафон" и Tele2 после обращения в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:40
2022-12-29T17:40
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мегафон
цены
мобильная связь
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование нового повышения тарифов сотовой связи операторами "Мегафон" и Tele2 после обращения в декабре их абонентов, сообщило ведомство. "ФАС начала расследование повышения тарифов сотовой связи операторами "Мегафон" и Tele2. В случае, если служба установит, что очередное повышение тарифов необоснованно, ведомство вправе возбудить антимонопольное дело. В декабре в ведомство поступили обращения граждан по факту повышения стоимости тарифов мобильной связи операторов "Мегафон" и Tele2", - говорится в сообщении. Ранее на этой неделе, 27 декабря, ФАС уже признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения тарифов в мае текущего года (для более 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12%) и предписала снизить их. О новом повышении тарифов, на которое сейчас пожаловались абоненты оператора, "Мегафон" антимонопольное ведомство не информировал. "В настоящее время ФАС России направила оператору соответствующий запрос и начала расследование. В случае, если антимонопольная служба установит, что очередное повышение тарифов "Мегафона" необоснованно, ведомство вправе возбудить антимонопольное дело", - указывается в сообщении. "Мы не получали официального запроса от ФАС. Мы проинформируем ФАС в сроки, установленные методическими рекомендациями ведомства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона". Кроме того, ведомство проводит анализ экономической обоснованности повышения тарифов Tele2. Этот оператор уведомил службу о повышении тарифов на услуги связи с 30 декабря этого года. И планируемое повышение тарифов, стоимость которых ранее не изменялась, в пределах инфляции текущего года ФАС считает обоснованным. "Повышение тарифных планов, стоимость которых уже повышалась в 2022 году, ФАС России проанализирует. В случае выявления в действиях оператора связи признаков нарушения антимонопольного законодательства, ведомство также примет меры антимонопольного реагирования", - добавили в службе. В ведомстве напомнили, что в декабре 2021 года Tele2 уже снижал стоимость тарифов после предписания.
https://ria.ru/20221205/megafon-1836316962.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, цены, мобильная связь
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Мегафон, Цены, мобильная связь
17:40 29.12.2022
 
ФАС начала расследование нового повышения тарифов "Мегафона" и Tele2

ФАС начала расследование повышения тарифов "Мегафона" и Tele2 после обращения абонентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование нового повышения тарифов сотовой связи операторами "Мегафон" и Tele2 после обращения в декабре их абонентов, сообщило ведомство.
"ФАС начала расследование повышения тарифов сотовой связи операторами "Мегафон" и Tele2. В случае, если служба установит, что очередное повышение тарифов необоснованно, ведомство вправе возбудить антимонопольное дело. В декабре в ведомство поступили обращения граждан по факту повышения стоимости тарифов мобильной связи операторов "Мегафон" и Tele2", - говорится в сообщении.
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Ранее на этой неделе, 27 декабря, ФАС уже признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения тарифов в мае текущего года (для более 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12%) и предписала снизить их.
О новом повышении тарифов, на которое сейчас пожаловались абоненты оператора, "Мегафон" антимонопольное ведомство не информировал. "В настоящее время ФАС России направила оператору соответствующий запрос и начала расследование. В случае, если антимонопольная служба установит, что очередное повышение тарифов "Мегафона" необоснованно, ведомство вправе возбудить антимонопольное дело", - указывается в сообщении.
"Мы не получали официального запроса от ФАС. Мы проинформируем ФАС в сроки, установленные методическими рекомендациями ведомства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".
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Кроме того, ведомство проводит анализ экономической обоснованности повышения тарифов Tele2. Этот оператор уведомил службу о повышении тарифов на услуги связи с 30 декабря этого года. И планируемое повышение тарифов, стоимость которых ранее не изменялась, в пределах инфляции текущего года ФАС считает обоснованным.
"Повышение тарифных планов, стоимость которых уже повышалась в 2022 году, ФАС России проанализирует. В случае выявления в действиях оператора связи признаков нарушения антимонопольного законодательства, ведомство также примет меры антимонопольного реагирования", - добавили в службе. В ведомстве напомнили, что в декабре 2021 года Tele2 уже снижал стоимость тарифов после предписания.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МегафонЦенымобильная связь
 
 
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