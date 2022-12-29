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Пасечник встретился с детьми в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 29.12.2022
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Пасечник встретился с детьми в рамках акции "Елка желаний"
Пасечник встретился с детьми в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 29.12.2022
Пасечник встретился с детьми в рамках акции "Елка желаний"
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник принял участие в акции "Ёлка желаний", в четверг он встретился с детьми и исполнил их желания. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:32
2022-12-29T14:39
новый год — 2023
общество
леонид пасечник
дед мороз
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник принял участие в акции "Ёлка желаний", в четверг он встретился с детьми и исполнил их желания. "Сегодня встретился с маленькими жителями Луганской Народной Республики, чьи открытки снял в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Каждый получил от Деда Мороза то, что хотел: платье, набор машинок, велосипед, телефон. Пообщался с ребятами, угостил чаем и сладостями, поздравил с наступающим Новым годом", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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общество, леонид пасечник, дед мороз, луганская народная республика, россия
Новый год — 2023, Общество, Леонид Пасечник, Дед Мороз, Луганская Народная Республика, Россия
14:32 29.12.2022 (обновлено: 14:39 29.12.2022)
 
Пасечник встретился с детьми в рамках акции "Елка желаний"

Врио главы ЛНР Пасечник исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВрио главы ЛНР Леонид Пасечник встретился с детьми в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник встретился с детьми в рамках всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник встретился с детьми в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник принял участие в акции "Ёлка желаний", в четверг он встретился с детьми и исполнил их желания.
"Сегодня встретился с маленькими жителями Луганской Народной Республики, чьи открытки снял в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Каждый получил от Деда Мороза то, что хотел: платье, набор машинок, велосипед, телефон. Пообщался с ребятами, угостил чаем и сладостями, поздравил с наступающим Новым годом", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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