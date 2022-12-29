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Министр транспорта Савельев исполнит мечту мальчика о шведской стенке - РИА Новости, 29.12.2022
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Министр транспорта Савельев исполнит мечту мальчика о шведской стенке
Министр транспорта Савельев исполнит мечту мальчика о шведской стенке - РИА Новости, 29.12.2022
Министр транспорта Савельев исполнит мечту мальчика о шведской стенке
Министр транспорта России Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту мальчика о шведской стенке. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:35
2022-12-29T12:35
новый год — 2023
общество
виталий савельев
россия
елка желаний
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр транспорта России Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту мальчика о шведской стенке. "Даниил Лукин мечтает о шведской стенке. Даниил, прежде всего хочу поздравить тебя и твоих близких с наступающим Новым годом. Хочу сказать, что твое желание мы обязательно выполним. Я считаю, что это правильный выбор. Шведская стенка позволит тебе в будущем стать здоровым и сильным. И я полностью поддерживаю твой выбор. Мы в ближайшее время сможем организовать решение твоей мечты", - сказал Савельев, зачитав желание. Он добавил, что не первый раз участвует в этой благотворительной акции, и для него это большая честь. "Я считаю, что мы, взрослые, должны сделать все возможное для наших детей, чтобы их окружить теплом и заботой", - сказал министр. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
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общество, виталий савельев, россия, елка желаний
Новый год — 2023, Общество, Виталий Савельев, Россия, Елка желаний
12:35 29.12.2022
 
Министр транспорта Савельев исполнит мечту мальчика о шведской стенке

Министр транспорта России Савельев исполнит мечту мальчика о шведской стенке

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкАкция "Ёлка желаний"
Акция Ёлка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Акция "Ёлка желаний" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр транспорта России Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту мальчика о шведской стенке.
"Даниил Лукин мечтает о шведской стенке. Даниил, прежде всего хочу поздравить тебя и твоих близких с наступающим Новым годом. Хочу сказать, что твое желание мы обязательно выполним. Я считаю, что это правильный выбор. Шведская стенка позволит тебе в будущем стать здоровым и сильным. И я полностью поддерживаю твой выбор. Мы в ближайшее время сможем организовать решение твоей мечты", - сказал Савельев, зачитав желание.
Он добавил, что не первый раз участвует в этой благотворительной акции, и для него это большая честь.
"Я считаю, что мы, взрослые, должны сделать все возможное для наших детей, чтобы их окружить теплом и заботой", - сказал министр.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 19:56Новый год — 2023
Глава СК на "Елке желаний" исполнил новогодние мечты трех детей
 
Новый год — 2023ОбществоВиталий СавельевРоссияЕлка желаний
 
 
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