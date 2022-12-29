https://ria.ru/20221229/elka-1842160866.html

Министр транспорта Савельев исполнит мечту мальчика о шведской стенке

Министр транспорта Савельев исполнит мечту мальчика о шведской стенке - РИА Новости, 29.12.2022

Министр транспорта Савельев исполнит мечту мальчика о шведской стенке

Министр транспорта России Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту мальчика о шведской стенке. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:35

2022-12-29T12:35

2022-12-29T12:35

новый год — 2023

общество

виталий савельев

россия

елка желаний

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр транспорта России Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту мальчика о шведской стенке. "Даниил Лукин мечтает о шведской стенке. Даниил, прежде всего хочу поздравить тебя и твоих близких с наступающим Новым годом. Хочу сказать, что твое желание мы обязательно выполним. Я считаю, что это правильный выбор. Шведская стенка позволит тебе в будущем стать здоровым и сильным. И я полностью поддерживаю твой выбор. Мы в ближайшее время сможем организовать решение твоей мечты", - сказал Савельев, зачитав желание. Он добавил, что не первый раз участвует в этой благотворительной акции, и для него это большая честь. "Я считаю, что мы, взрослые, должны сделать все возможное для наших детей, чтобы их окружить теплом и заботой", - сказал министр. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20221228/zhelanie-1842036440.html

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общество, виталий савельев, россия, елка желаний