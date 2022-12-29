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Одесса и большая часть района остались без света - РИА Новости, 29.12.2022
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https://ria.ru/20221229/elektrosnabzhenie-1842356527.html
Одесса и большая часть района остались без света
Одесса и большая часть района остались без света - РИА Новости, 29.12.2022
Одесса и большая часть района остались без света
Электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры, заявил глава местной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T22:12
2022-12-29T22:12
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
одесса
одесский район
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры, заявил глава местной областной администрации Максим Марченко. "Вследствие попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего в большинстве общин Одесского района и Одессе отсутствует свет", - заявил Марченко в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. При этом Марченко охарактеризовал работу украинской ПВО как отличную. По словам чиновника, в небе над областью была сбита 21 ракета, обломки одной из которых упали на жилой дом. Ранее одесские СМИ сообщали, что почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре в четверг. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, одесса, одесский район, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Одесса, Одесский район, Вооруженные силы РФ
22:12 29.12.2022
 
Одесса и большая часть района остались без света

Администрация: Одесса и большая часть района остались без электроснабжения

© AP Photo / Petros GiannakourisОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры, заявил глава местной областной администрации Максим Марченко.
"Вследствие попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего в большинстве общин Одесского района и Одессе отсутствует свет", - заявил Марченко в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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При этом Марченко охарактеризовал работу украинской ПВО как отличную. По словам чиновника, в небе над областью была сбита 21 ракета, обломки одной из которых упали на жилой дом.
Ранее одесские СМИ сообщали, что почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре в четверг.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаОдессаОдесский районВооруженные силы РФ
 
 
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