Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов генерации и электросетей
Министр энергетики Украины Галущенко назвал ситуацию с электроснабжением страны сложной
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей, по его словам, сложная ситуация с электроснабжением складывается на западе страны, а также в Одесском и Киевском регионах.
Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от двух до пяти часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в украинской столице остались без света.
"Есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 (12.00 мск) сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света. Энергетики уже восстанавливают энергоснабжение", - написал Галущеко на своей странице в Facebook*.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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