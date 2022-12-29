https://ria.ru/20221229/elektrosnabzhenie-1842178735.html

Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов генерации и электросетей

Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов генерации и электросетей - РИА Новости, 29.12.2022

Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов генерации и электросетей

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей, по его словам, сложная ситуация с электроснабжением... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:12

2022-12-29T13:12

2022-12-29T13:12

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей, по его словам, сложная ситуация с электроснабжением складывается на западе страны, а также в Одесском и Киевском регионах. Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от двух до пяти часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в украинской столице остались без света. "Есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 (12.00 мск) сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света. Энергетики уже восстанавливают энергоснабжение", - написал Галущеко на своей странице в Facebook*. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221229/trevoga-1842105950.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

электричество, в мире, украина