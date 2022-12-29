https://ria.ru/20221229/elektrosnabzhenie-1842165531.html

В нескольких городах Украины возникли проблемы с электроснабжением

В нескольких городах Украины возникли проблемы с электроснабжением - РИА Новости, 29.12.2022

В нескольких городах Украины возникли проблемы с электроснабжением

Взрывы раздавались в четверг в ряде регионов Украины на фоне масштабной воздушной тревоги, которая в некоторых областях звучала более пяти часов. Большая часть... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:44

2022-12-29T12:44

2022-12-29T12:44

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львов

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украинская железная дорога

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Взрывы раздавались в четверг в ряде регионов Украины на фоне масштабной воздушной тревоги, которая в некоторых областях звучала более пяти часов. Большая часть Львова и почти половина Киева остались без света, в Одессе нет ни электроснабжения, ни воды. С самого утра на Украине была объявлена воздушная тревога. На ее фоне местные власти и украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Харьковской, Одесской областях, в Николаеве, во Львове. По данным местных СМИ, в Одессе пропали свет и вода, без воды осталась часть Запорожья. "Девяносто процентов города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы не ходят. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - написал мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале. "Украинские железные дороги" сообщали, что из-за обесточивания сети ряд поездов идет с опозданием более 30 минут. Запущены резервные тепловозы. В мэрии Киева сообщили о повреждении промышленного предприятия в Голосеевском районе города. По данным мэра города Виталия Кличко, 40% потребителей в украинской столице остались без света. О попаданиях в объекты критической инфраструктуры сообщили в Харьковской и Одесской областях. Сигнал тревоги был отменен ближе к полудню. Таким образом, воздушная тревога длилась от двух до пяти часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

львов

киев

украина

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