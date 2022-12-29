В нескольких городах Украины возникли проблемы с электроснабжением
В Киеве, во Львове и Одессе после взрывов возникли проблемы с электроснабжением
Вид на Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Взрывы раздавались в четверг в ряде регионов Украины на фоне масштабной воздушной тревоги, которая в некоторых областях звучала более пяти часов. Большая часть Львова и почти половина Киева остались без света, в Одессе нет ни электроснабжения, ни воды.
С самого утра на Украине была объявлена воздушная тревога. На ее фоне местные власти и украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Харьковской, Одесской областях, в Николаеве, во Львове.
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По данным местных СМИ, в Одессе пропали свет и вода, без воды осталась часть Запорожья.
"Девяносто процентов города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы не ходят. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - написал мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале.
"Украинские железные дороги" сообщали, что из-за обесточивания сети ряд поездов идет с опозданием более 30 минут. Запущены резервные тепловозы.
В мэрии Киева сообщили о повреждении промышленного предприятия в Голосеевском районе города. По данным мэра города Виталия Кличко, 40% потребителей в украинской столице остались без света.
О попаданиях в объекты критической инфраструктуры сообщили в Харьковской и Одесской областях.
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Сигнал тревоги был отменен ближе к полудню. Таким образом, воздушная тревога длилась от двух до пяти часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.