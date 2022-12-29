https://ria.ru/20221229/elektrichestvo-1842222481.html

ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет

ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет - РИА Новости, 29.12.2022

ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:44

2022-12-29T14:44

2022-12-29T14:44

жкх

свердловская область

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

электричество

происшествия

цены

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год, сообщило ведомство. "ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год", - говорится в сообщении. Служба отмечает, что получила многочисленные обращения из-за тарифов на электроэнергию, применяемых в дневное время суток и в пиковой зоне в Свердловской области. Проведенный анализ показал, что региональная энергетическая комиссия установила тарифы на электроэнергию с нарушениями. "Ведомство предписало РЭК установить новые тарифы в срок до 1 февраля 2023 года", - добавляется в сообщении ФАС.

https://ria.ru/20221226/primore-1841343285.html

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Владимир Лаврентьев

жкх, свердловская область, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), электричество, происшествия, цены