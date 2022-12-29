https://ria.ru/20221229/elektrichestvo-1842222481.html
ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет
ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет - РИА Новости, 29.12.2022
ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:44
2022-12-29T14:44
2022-12-29T14:44
жкх
свердловская область
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
электричество
происшествия
цены
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год, сообщило ведомство. "ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год", - говорится в сообщении. Служба отмечает, что получила многочисленные обращения из-за тарифов на электроэнергию, применяемых в дневное время суток и в пиковой зоне в Свердловской области. Проведенный анализ показал, что региональная энергетическая комиссия установила тарифы на электроэнергию с нарушениями. "Ведомство предписало РЭК установить новые тарифы в срок до 1 февраля 2023 года", - добавляется в сообщении ФАС.
https://ria.ru/20221226/primore-1841343285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, свердловская область, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), электричество, происшествия, цены
ЖКХ, Свердловская область, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Электричество, Происшествия, Цены
ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет
ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год