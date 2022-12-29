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ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет - РИА Новости, 29.12.2022
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ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет
ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет - РИА Новости, 29.12.2022
ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:44
2022-12-29T14:44
жкх
свердловская область
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
электричество
происшествия
цены
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год, сообщило ведомство. "ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год", - говорится в сообщении. Служба отмечает, что получила многочисленные обращения из-за тарифов на электроэнергию, применяемых в дневное время суток и в пиковой зоне в Свердловской области. Проведенный анализ показал, что региональная энергетическая комиссия установила тарифы на электроэнергию с нарушениями. "Ведомство предписало РЭК установить новые тарифы в срок до 1 февраля 2023 года", - добавляется в сообщении ФАС.
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жкх, свердловская область, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), электричество, происшествия, цены
ЖКХ, Свердловская область, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Электричество, Происшествия, Цены
14:44 29.12.2022
 
ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на свет

ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год, сообщило ведомство.
"ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год", - говорится в сообщении.
Служба отмечает, что получила многочисленные обращения из-за тарифов на электроэнергию, применяемых в дневное время суток и в пиковой зоне в Свердловской области. Проведенный анализ показал, что региональная энергетическая комиссия установила тарифы на электроэнергию с нарушениями.
"Ведомство предписало РЭК установить новые тарифы в срок до 1 февраля 2023 года", - добавляется в сообщении ФАС.
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ЖКХСвердловская областьРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭлектричествоПроисшествияЦены
 
 
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