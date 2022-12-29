13:20 29.12.2022 (обновлено: 13:34 29.12.2022)
Во Львовской области без света остались 470 тысяч абонентов
Глава ОВА Львовской области Козицкий заявил, что без света остались 470 тысяч абонентов
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины, без света более 470 тысяч абонентов, сообщил в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от 2 до 5 часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в столице остались без света.
"Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет. На Львовщине применили аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергоинфраструктуры. По состоянию на 11.40 (12.40 мск) во Львовской области без электроснабжения более 470 тысяч абонентов", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, самая сложная ситуация с восстановлением электроснабжения во Львове и населенных пунктах вокруг него.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.