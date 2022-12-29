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Во Львовской области без света остались 470 тысяч абонентов - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/elektrichestvo-1842182426.html
Во Львовской области без света остались 470 тысяч абонентов
Во Львовской области без света остались 470 тысяч абонентов - РИА Новости, 29.12.2022
Во Львовской области без света остались 470 тысяч абонентов
Объект энергетической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины, без света более 470 тысяч абонентов, сообщил в четверг глава областной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:20
2022-12-29T13:34
специальная военная операция на украине
электричество
в мире
украина
вооруженные силы рф
львов
львовская область
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины, без света более 470 тысяч абонентов, сообщил в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий.Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от 2 до 5 часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в столице остались без света."Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет. На Львовщине применили аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергоинфраструктуры. По состоянию на 11.40 (12.40 мск) во Львовской области без электроснабжения более 470 тысяч абонентов", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.По его словам, самая сложная ситуация с восстановлением электроснабжения во Львове и населенных пунктах вокруг него.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221229/elektrosnabzhenie-1842178735.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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электричество, в мире, украина, вооруженные силы рф, львов, львовская область
Специальная военная операция на Украине, Электричество, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Львов, Львовская область
13:20 29.12.2022 (обновлено: 13:34 29.12.2022)
 
Во Львовской области без света остались 470 тысяч абонентов

Глава ОВА Львовской области Козицкий заявил, что без света остались 470 тысяч абонентов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины, без света более 470 тысяч абонентов, сообщил в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от 2 до 5 часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в столице остались без света.
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"Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет. На Львовщине применили аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергоинфраструктуры. По состоянию на 11.40 (12.40 мск) во Львовской области без электроснабжения более 470 тысяч абонентов", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, самая сложная ситуация с восстановлением электроснабжения во Львове и населенных пунктах вокруг него.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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