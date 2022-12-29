https://ria.ru/20221229/elektrichestvo-1842182426.html

Во Львовской области без света остались 470 тысяч абонентов

Во Львовской области без света остались 470 тысяч абонентов - РИА Новости, 29.12.2022

Во Львовской области без света остались 470 тысяч абонентов

Объект энергетической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины, без света более 470 тысяч абонентов, сообщил в четверг глава областной... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:20

2022-12-29T13:20

2022-12-29T13:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины, без света более 470 тысяч абонентов, сообщил в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий.Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от 2 до 5 часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в столице остались без света."Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет. На Львовщине применили аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергоинфраструктуры. По состоянию на 11.40 (12.40 мск) во Львовской области без электроснабжения более 470 тысяч абонентов", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.По его словам, самая сложная ситуация с восстановлением электроснабжения во Львове и населенных пунктах вокруг него.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/elektrosnabzhenie-1842178735.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

электричество, в мире, украина, вооруженные силы рф, львов, львовская область