https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842097598.html

Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин

Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин - РИА Новости, 29.12.2022

Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика и политическая система РФ выстояли в 2022 году, несмотря на большое количество санкций. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:18

2022-12-29T09:18

2022-12-29T09:18

россия

экономика

вячеслав володин

брюссель

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика и политическая система РФ выстояли в 2022 году, несмотря на большое количество санкций. "В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %... Их планы провалились… Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность", - написал Володин в своем телеграм-канале. Также он сообщил, что все социальные обязательства перед гражданами выполняются. При этом политик отметил, что подобные результаты не должны успокаивать, проблем ещё много, и их необходимо решать. "Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее… Следующий год должен стать годом развития… Счастья, здоровья и удачи!.. С наступающим 2023!" - написал Володин.

https://ria.ru/20221228/ekonomika-1842056445.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, вячеслав володин, брюссель, госдума рф