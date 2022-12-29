https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842097598.html
Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин
Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин - РИА Новости, 29.12.2022
Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика и политическая система РФ выстояли в 2022 году, несмотря на большое количество санкций. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:18
2022-12-29T09:18
2022-12-29T09:18
россия
экономика
вячеслав володин
брюссель
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика и политическая система РФ выстояли в 2022 году, несмотря на большое количество санкций. "В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %... Их планы провалились… Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность", - написал Володин в своем телеграм-канале. Также он сообщил, что все социальные обязательства перед гражданами выполняются. При этом политик отметил, что подобные результаты не должны успокаивать, проблем ещё много, и их необходимо решать. "Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее… Следующий год должен стать годом развития… Счастья, здоровья и удачи!.. С наступающим 2023!" - написал Володин.
https://ria.ru/20221228/ekonomika-1842056445.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, вячеслав володин, брюссель, госдума рф
Россия, Экономика, Вячеслав Володин, Брюссель, Госдума РФ
Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин
Володин заявил, что экономика и политическая система России выстояли в 2022 году