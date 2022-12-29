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Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин - РИА Новости, 29.12.2022
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Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин
Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин - РИА Новости, 29.12.2022
Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика и политическая система РФ выстояли в 2022 году, несмотря на большое количество санкций. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:18
2022-12-29T09:18
россия
экономика
вячеслав володин
брюссель
госдума рф
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика и политическая система РФ выстояли в 2022 году, несмотря на большое количество санкций. "В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %... Их планы провалились… Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность", - написал Володин в своем телеграм-канале. Также он сообщил, что все социальные обязательства перед гражданами выполняются. При этом политик отметил, что подобные результаты не должны успокаивать, проблем ещё много, и их необходимо решать. "Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее… Следующий год должен стать годом развития… Счастья, здоровья и удачи!.. С наступающим 2023!" - написал Володин.
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россия, экономика, вячеслав володин, брюссель, госдума рф
Россия, Экономика, Вячеслав Володин, Брюссель, Госдума РФ
09:18 29.12.2022
 
Экономика России выстояла в этом году, заявил Володин

Володин заявил, что экономика и политическая система России выстояли в 2022 году

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика и политическая система РФ выстояли в 2022 году, несмотря на большое количество санкций.
"В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %... Их планы провалились… Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность", - написал Володин в своем телеграм-канале.
Также он сообщил, что все социальные обязательства перед гражданами выполняются.
При этом политик отметил, что подобные результаты не должны успокаивать, проблем ещё много, и их необходимо решать.
"Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее… Следующий год должен стать годом развития… Счастья, здоровья и удачи!.. С наступающим 2023!" - написал Володин.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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РоссияЭкономикаВячеслав ВолодинБрюссельГосдума РФ
 
 
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