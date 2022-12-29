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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:12
2022-12-29T16:12
2022-12-29T16:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.29 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новоселовка первая – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 15.30 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 15.32 мск по Калининскому району Горловки - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 15.35 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 натовских снарядов