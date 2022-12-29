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Футбольные фанаты обеспечили подразделение "Эспаньола" современной техникой - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/donbass-1842081186.html
Футбольные фанаты обеспечили подразделение "Эспаньола" современной техникой
Футбольные фанаты обеспечили подразделение "Эспаньола" современной техникой - РИА Новости, 29.12.2022
Футбольные фанаты обеспечили подразделение "Эспаньола" современной техникой
Подразделение из футбольных фанатов "Эспаньола" при бригаде "Восток" не испытывает дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T06:10
2022-12-29T06:10
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Подразделение из футбольных фанатов "Эспаньола" при бригаде "Восток" не испытывает дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества, заявил РИА Новости командир подразделения с позывным "Испанец". "Нам вообще всё полностью футбольные фанаты из разных городов привозят - то, что мы заказываем" – рассказал он.По его словам, за счет фанатов на вооружении подразделения имеется дальнобойная винтовка Лобаева, противодронные комплексы, дроны-камикадзе и прочее. Все это уже применяется на фронте. Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации.
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донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика
06:10 29.12.2022
 
Футбольные фанаты обеспечили подразделение "Эспаньола" современной техникой

Командир подразделения "Эспаньола": фанаты полностью оснастили отряд современной техникой

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Подразделение из футбольных фанатов "Эспаньола" при бригаде "Восток" не испытывает дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества, заявил РИА Новости командир подразделения с позывным "Испанец".
"Нам вообще всё полностью футбольные фанаты из разных городов привозят - то, что мы заказываем" – рассказал он.
По его словам, за счет фанатов на вооружении подразделения имеется дальнобойная винтовка Лобаева, противодронные комплексы, дроны-камикадзе и прочее. Все это уже применяется на фронте.
Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации.
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
05:27Специальная военная операция на Украине
Отряд добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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