https://ria.ru/20221229/donbass-1842081186.html
Футбольные фанаты обеспечили подразделение "Эспаньола" современной техникой
Футбольные фанаты обеспечили подразделение "Эспаньола" современной техникой - РИА Новости, 29.12.2022
Футбольные фанаты обеспечили подразделение "Эспаньола" современной техникой
Подразделение из футбольных фанатов "Эспаньола" при бригаде "Восток" не испытывает дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T06:10
2022-12-29T06:10
2022-12-29T06:10
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Подразделение из футбольных фанатов "Эспаньола" при бригаде "Восток" не испытывает дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества, заявил РИА Новости командир подразделения с позывным "Испанец". "Нам вообще всё полностью футбольные фанаты из разных городов привозят - то, что мы заказываем" – рассказал он.По его словам, за счет фанатов на вооружении подразделения имеется дальнобойная винтовка Лобаева, противодронные комплексы, дроны-камикадзе и прочее. Все это уже применяется на фронте. Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации.
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донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика
Футбольные фанаты обеспечили подразделение "Эспаньола" современной техникой
Командир подразделения "Эспаньола": фанаты полностью оснастили отряд современной техникой