https://ria.ru/20221229/dokhody-1842320416.html
Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов
Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов - РИА Новости, 29.12.2022
Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов
Президент России Владимир Путин освободил участвующих в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости представлять сведения о... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:29
2022-12-29T18:29
2022-12-29T18:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил участвующих в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости представлять сведения о доходах, указ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что в период проведения специальной военной операции... военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач..., замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах..., не предоставляют такие сведения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
18:29 29.12.2022 (обновлено: 18:48 29.12.2022)
Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов
Путин освободил участвующих в СВО силовиков от предоставления сведений о доходах