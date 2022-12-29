https://ria.ru/20221229/dokhody-1842320416.html

Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов

Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов - РИА Новости, 29.12.2022

Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов

Президент России Владимир Путин освободил участвующих в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости представлять сведения о... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:29

2022-12-29T18:29

2022-12-29T18:48

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил участвующих в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости представлять сведения о доходах, указ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что в период проведения специальной военной операции... военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач..., замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах..., не предоставляют такие сведения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика