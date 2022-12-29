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Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/dokhody-1842320416.html
Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов
Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов - РИА Новости, 29.12.2022
Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов
Президент России Владимир Путин освободил участвующих в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости представлять сведения о... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:29
2022-12-29T18:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил участвующих в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости представлять сведения о доходах, указ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что в период проведения специальной военной операции... военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач..., замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах..., не предоставляют такие сведения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html
россия
донецкая народная республика
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
18:29 29.12.2022 (обновлено: 18:48 29.12.2022)
 
Путин освободил участвующих в СВО силовиков от декларирования доходов

Путин освободил участвующих в СВО силовиков от предоставления сведений о доходах

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил участвующих в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости представлять сведения о доходах, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что в период проведения специальной военной операции... военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач..., замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах..., не предоставляют такие сведения", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и старший лейтенант Степан Белов, награжденный званием Героя Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 14:56Специальная военная операция на Украине
Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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