https://ria.ru/20221229/dnr-1842341070.html
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 19.20 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:08
2022-12-29T20:08
2022-12-29T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов