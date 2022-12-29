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Медведя Диксона из Московского зоопарка поздравили с Новым годом - РИА Новости, 29.12.2022
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https://ria.ru/20221229/dikson-1842280339.html
Медведя Диксона из Московского зоопарка поздравили с Новым годом
Медведя Диксона из Московского зоопарка поздравили с Новым годом - РИА Новости, 29.12.2022
Медведя Диксона из Московского зоопарка поздравили с Новым годом
Медведя Диксона из столичного зоопарка поздравили с Новым годом, для него подвесили украшенную яблоками сосну и подготовили съедобный подарок, сообщила в своем... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:00
2022-12-29T17:01
общество
диксон
москва
московский зоопарк
светлана акулова
россия
животные
новый год — 2023
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Медведя Диксона из столичного зоопарка поздравили с Новым годом, для него подвесили украшенную яблоками сосну и подготовили съедобный подарок, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Раненого белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать для него уникальный реабилитационный бассейн. "Мы поздравили Диксона с наступающим Новым годом. В его уличном вольере зоологи подвесили сосну, которую "нарядили" яблоками, а под нее положили новогодний подарок. В коробке - мясо, рыбий жир и селедка, которую Диксон особенно любит", - написала Акулова. Она отметила, что дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему - таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать. Она подчеркнула, что сосна абсолютно безопасна для медведя, так как у нее мягкие иголки. "Сосна медведю очень понравилась - он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки", - написала генеральный директор зоопарка.
https://ria.ru/20221209/dikson-1837575419.html
https://ria.ru/20221229/moskva-1842169201.html
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общество, диксон, москва, московский зоопарк, светлана акулова, россия, животные
Общество, Диксон, Москва, Московский зоопарк, Светлана Акулова, Россия, Животные, Новый год — 2023
17:00 29.12.2022 (обновлено: 17:01 29.12.2022)
 
Медведя Диксона из Московского зоопарка поздравили с Новым годом

Медведю Диксону из Московского зоопарка преподнесли вкусные подарки к Новому году

© Светлана Акулова/TelegramМедведя Диксона из столичного зоопарка поздравили с Новым годом. Кадр видео
Медведя Диксона из столичного зоопарка поздравили с Новым годом. Кадр видео
© Светлана Акулова/Telegram
Медведя Диксона из столичного зоопарка поздравили с Новым годом. Кадр видео
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Медведя Диксона из столичного зоопарка поздравили с Новым годом, для него подвесили украшенную яблоками сосну и подготовили съедобный подарок, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Раненого белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать для него уникальный реабилитационный бассейн.
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"Мы поздравили Диксона с наступающим Новым годом. В его уличном вольере зоологи подвесили сосну, которую "нарядили" яблоками, а под нее положили новогодний подарок. В коробке - мясо, рыбий жир и селедка, которую Диксон особенно любит", - написала Акулова.
Она отметила, что дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему - таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать. Она подчеркнула, что сосна абсолютно безопасна для медведя, так как у нее мягкие иголки.
"Сосна медведю очень понравилась - он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки", - написала генеральный директор зоопарка.
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