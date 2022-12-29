https://ria.ru/20221229/dikson-1842280339.html

Медведя Диксона из Московского зоопарка поздравили с Новым годом

Медведя Диксона из Московского зоопарка поздравили с Новым годом - РИА Новости, 29.12.2022

Медведя Диксона из Московского зоопарка поздравили с Новым годом

Медведя Диксона из столичного зоопарка поздравили с Новым годом, для него подвесили украшенную яблоками сосну и подготовили съедобный подарок, сообщила в своем... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:00

2022-12-29T17:00

2022-12-29T17:01

общество

диксон

москва

московский зоопарк

светлана акулова

россия

животные

новый год — 2023

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Медведя Диксона из столичного зоопарка поздравили с Новым годом, для него подвесили украшенную яблоками сосну и подготовили съедобный подарок, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Раненого белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать для него уникальный реабилитационный бассейн. "Мы поздравили Диксона с наступающим Новым годом. В его уличном вольере зоологи подвесили сосну, которую "нарядили" яблоками, а под нее положили новогодний подарок. В коробке - мясо, рыбий жир и селедка, которую Диксон особенно любит", - написала Акулова. Она отметила, что дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему - таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать. Она подчеркнула, что сосна абсолютно безопасна для медведя, так как у нее мягкие иголки. "Сосна медведю очень понравилась - он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки", - написала генеральный директор зоопарка.

https://ria.ru/20221209/dikson-1837575419.html

https://ria.ru/20221229/moskva-1842169201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, диксон, москва, московский зоопарк, светлана акулова, россия, животные