https://ria.ru/20221229/delo-1842262391.html
После стрельбы в подмосковном Дрожжино возбудили дело о хулиганстве
После стрельбы в подмосковном Дрожжино возбудили дело о хулиганстве - РИА Новости, 29.12.2022
После стрельбы в подмосковном Дрожжино возбудили дело о хулиганстве
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против мужчины, стрелявшего из страйкбольного пистолета в поселке Дрожжино, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:16
2022-12-29T16:16
2022-12-29T16:16
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против мужчины, стрелявшего из страйкбольного пистолета в поселке Дрожжино, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова. Ранее она рассказала, что в Дрожжино задержан мужчина, открывший стрельбу из страйкбольного пистолета: пострадавших нет, но повреждены стекла в трех автобусах. "По факту стрельбы в поселке Дрожжино, в результате которой были повреждены стёкла в автобусах, следователем следственного управления УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", – сказала Петрова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, московская область (подмосковье), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
После стрельбы в подмосковном Дрожжино возбудили дело о хулиганстве
Дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из страйкбольного пистолета в Подмосковье
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против мужчины, стрелявшего из страйкбольного пистолета в поселке Дрожжино, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Ранее она рассказала, что в Дрожжино задержан мужчина, открывший стрельбу из страйкбольного пистолета: пострадавших нет, но повреждены стекла в трех автобусах.
"По факту стрельбы в поселке Дрожжино, в результате которой были повреждены стёкла в автобусах, следователем следственного управления УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", – сказала Петрова.