https://ria.ru/20221229/delo-1842262391.html

После стрельбы в подмосковном Дрожжино возбудили дело о хулиганстве

После стрельбы в подмосковном Дрожжино возбудили дело о хулиганстве - РИА Новости, 29.12.2022

После стрельбы в подмосковном Дрожжино возбудили дело о хулиганстве

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против мужчины, стрелявшего из страйкбольного пистолета в поселке Дрожжино, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:16

2022-12-29T16:16

2022-12-29T16:16

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против мужчины, стрелявшего из страйкбольного пистолета в поселке Дрожжино, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова. Ранее она рассказала, что в Дрожжино задержан мужчина, открывший стрельбу из страйкбольного пистолета: пострадавших нет, но повреждены стекла в трех автобусах. "По факту стрельбы в поселке Дрожжино, в результате которой были повреждены стёкла в автобусах, следователем следственного управления УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", – сказала Петрова.

https://ria.ru/20221219/strelba-1839638759.html

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Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)