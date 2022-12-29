https://ria.ru/20221229/covid-19-1842226625.html

Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая

Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая - РИА Новости, 29.12.2022

Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая

Италия обратилась ко властям Евросоюза за введением тестирования на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих из Китая, заявила премьер-министр страны... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:58

2022-12-29T14:58

2022-12-29T15:00

распространение коронавируса

италия

китай

евросоюз

коронавирус covid-19

в мире

здоровье - общество

джорджа мелони

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РИМ, 29 дек – РИА Новости. Италия обратилась ко властям Евросоюза за введением тестирования на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих из Китая, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони."В Италии до сих пор заболеваемость COVID снижалась, она абсолютно под контролем", - сказала она на пресс-конференции по итогам года. Накануне Италия ввела обязательные тесты для пассажиров из Китая после всплеска там случаев заражения. "Эта мера рискует оказаться не совсем эффективной, если не будет принята на европейском уровне. Я попросила (министра здравоохранения) Скиллачи, который сделал это немедленно, обратиться в Евросоюз за принятием подобных мер. Мы надеемся, что ЕС будет работать в этом направлении". – сказала Мелони.Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование.Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.

https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841995942.html

https://ria.ru/20221226/kitay-1841472407.html

италия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, китай, евросоюз, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, джорджа мелони