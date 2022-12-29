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Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая - РИА Новости, 29.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221229/covid-19-1842226625.html
Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая
Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая - РИА Новости, 29.12.2022
Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая
Италия обратилась ко властям Евросоюза за введением тестирования на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих из Китая, заявила премьер-министр страны... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:58
2022-12-29T15:00
распространение коронавируса
италия
китай
евросоюз
коронавирус covid-19
в мире
здоровье - общество
джорджа мелони
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РИМ, 29 дек – РИА Новости. Италия обратилась ко властям Евросоюза за введением тестирования на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих из Китая, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони."В Италии до сих пор заболеваемость COVID снижалась, она абсолютно под контролем", - сказала она на пресс-конференции по итогам года. Накануне Италия ввела обязательные тесты для пассажиров из Китая после всплеска там случаев заражения. "Эта мера рискует оказаться не совсем эффективной, если не будет принята на европейском уровне. Я попросила (министра здравоохранения) Скиллачи, который сделал это немедленно, обратиться в Евросоюз за принятием подобных мер. Мы надеемся, что ЕС будет работать в этом направлении". – сказала Мелони.Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование.Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.
https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841995942.html
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италия, китай, евросоюз, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, джорджа мелони
Распространение коронавируса, Италия, Китай, Евросоюз, Коронавирус COVID-19, В мире, Здоровье - Общество, Джорджа Мелони
14:58 29.12.2022 (обновлено: 15:00 29.12.2022)
 
Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая

Италия призвала ввести общеевропейское тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкМужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине
Мужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Мужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине. Архивное фото
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РИМ, 29 дек – РИА Новости. Италия обратилась ко властям Евросоюза за введением тестирования на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих из Китая, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
"В Италии до сих пор заболеваемость COVID снижалась, она абсолютно под контролем", - сказала она на пресс-конференции по итогам года. Накануне Италия ввела обязательные тесты для пассажиров из Китая после всплеска там случаев заражения.
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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"Эта мера рискует оказаться не совсем эффективной, если не будет принята на европейском уровне. Я попросила (министра здравоохранения) Скиллачи, который сделал это немедленно, обратиться в Евросоюз за принятием подобных мер. Мы надеемся, что ЕС будет работать в этом направлении". – сказала Мелони.
Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование.
Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.
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Распространение коронавирусаИталияКитайЕвросоюзКоронавирус COVID-19В миреЗдоровье - ОбществоДжорджа Мелони
 
 
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