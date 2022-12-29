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Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта - РИА Новости, 29.12.2022
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Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта
Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта - РИА Новости, 29.12.2022
Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта
Испания приняла свыше 160 тысяч беженцев с Украины с марта этого года, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Министерства внутренних дел... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:30
2022-12-29T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
испания
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МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. Испания приняла свыше 160 тысяч беженцев с Украины с марта этого года, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Министерства внутренних дел королевства. Также указывается, что министерство стремится бороться с преступлениями на почве ненависти в целях защиты прав и свобод человека. В частности, по всей стране были созданы специализированные группы по борьбе с подобными преступлениями как в Национальной полиции, так и в Гражданской гвардии. В октябре МВД Испании заявило, что королевство приняло свыше 150 тысяч беженцев с Украины с марта 2022 года. Согласно его информации, 64,1% людей, получивших эту временную защиту, составили женщины (96 192 женщины). При этом 34,55% беженцев моложе 18 лет, 25,09% - от 19 до 35 лет, 33,76% - от 36 до 64 лет и 6,6% - старше 65 лет.
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в мире, испания, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Украина
16:30 29.12.2022
 
Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта

МВД Испании сообщило, что с марта страна приняла более 160 тысяч украинских беженцев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкИспания
Испания - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. Испания приняла свыше 160 тысяч беженцев с Украины с марта этого года, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Министерства внутренних дел королевства.
"По данным на 28 декабря, в общей сложности в Испании было оформлено и предоставлено 160 537 временных защит граждан Украины с момента начала этой процедуры 9 марта", — говорится в пресс-релизе.
Также указывается, что министерство стремится бороться с преступлениями на почве ненависти в целях защиты прав и свобод человека. В частности, по всей стране были созданы специализированные группы по борьбе с подобными преступлениями как в Национальной полиции, так и в Гражданской гвардии.
В октябре МВД Испании заявило, что королевство приняло свыше 150 тысяч беженцев с Украины с марта 2022 года. Согласно его информации, 64,1% людей, получивших эту временную защиту, составили женщины (96 192 женщины). При этом 34,55% беженцев моложе 18 лет, 25,09% - от 19 до 35 лет, 33,76% - от 36 до 64 лет и 6,6% - старше 65 лет.
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