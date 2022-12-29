https://ria.ru/20221229/bezhentsy-1842269023.html
Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта
Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта - РИА Новости, 29.12.2022
Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта
Испания приняла свыше 160 тысяч беженцев с Украины с марта этого года, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Министерства внутренних дел... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:30
2022-12-29T16:30
2022-12-29T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
испания
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39878/03/398780339_0:210:2812:1792_1920x0_80_0_0_02a7b18887e9fb1226aa09914cef631c.jpg
МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. Испания приняла свыше 160 тысяч беженцев с Украины с марта этого года, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Министерства внутренних дел королевства. Также указывается, что министерство стремится бороться с преступлениями на почве ненависти в целях защиты прав и свобод человека. В частности, по всей стране были созданы специализированные группы по борьбе с подобными преступлениями как в Национальной полиции, так и в Гражданской гвардии. В октябре МВД Испании заявило, что королевство приняло свыше 150 тысяч беженцев с Украины с марта 2022 года. Согласно его информации, 64,1% людей, получивших эту временную защиту, составили женщины (96 192 женщины). При этом 34,55% беженцев моложе 18 лет, 25,09% - от 19 до 35 лет, 33,76% - от 36 до 64 лет и 6,6% - старше 65 лет.
https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html
испания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39878/03/398780339_73:0:2740:2000_1920x0_80_0_0_e10a87e6fc4e24db2d7f47deec4b9e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Украина
Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта
МВД Испании сообщило, что с марта страна приняла более 160 тысяч украинских беженцев
МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. Испания приняла свыше 160 тысяч беженцев с Украины с марта этого года, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Министерства внутренних дел королевства.
"По данным на 28 декабря, в общей сложности в Испании было оформлено и предоставлено 160 537 временных защит граждан Украины с момента начала этой процедуры 9 марта", — говорится в пресс-релизе.
Также указывается, что министерство стремится бороться с преступлениями на почве ненависти в целях защиты прав и свобод человека. В частности, по всей стране были созданы специализированные группы по борьбе с подобными преступлениями как в Национальной полиции, так и в Гражданской гвардии.
В октябре МВД Испании заявило, что королевство приняло свыше 150 тысяч беженцев с Украины с марта 2022 года. Согласно его информации, 64,1% людей, получивших эту временную защиту, составили женщины (96 192 женщины). При этом 34,55% беженцев моложе 18 лет, 25,09% - от 19 до 35 лет, 33,76% - от 36 до 64 лет и 6,6% - старше 65 лет.