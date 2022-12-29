https://ria.ru/20221229/bezhentsy-1842269023.html

Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта

Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта - РИА Новости, 29.12.2022

Испания приняла более 160 тысяч украинских беженцев с марта

Испания приняла свыше 160 тысяч беженцев с Украины с марта этого года, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Министерства внутренних дел... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:30

2022-12-29T16:30

2022-12-29T16:30

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в мире

испания

украина

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МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. Испания приняла свыше 160 тысяч беженцев с Украины с марта этого года, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Министерства внутренних дел королевства. Также указывается, что министерство стремится бороться с преступлениями на почве ненависти в целях защиты прав и свобод человека. В частности, по всей стране были созданы специализированные группы по борьбе с подобными преступлениями как в Национальной полиции, так и в Гражданской гвардии. В октябре МВД Испании заявило, что королевство приняло свыше 150 тысяч беженцев с Украины с марта 2022 года. Согласно его информации, 64,1% людей, получивших эту временную защиту, составили женщины (96 192 женщины). При этом 34,55% беженцев моложе 18 лет, 25,09% - от 19 до 35 лет, 33,76% - от 36 до 64 лет и 6,6% - старше 65 лет.

https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html

испания

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, испания, украина