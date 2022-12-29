https://ria.ru/20221229/banki-1842077653.html

Российские банки запустят оплату по платежным стикерам в новом году

Российские банки запустят оплату по платежным стикерам в новом году - РИА Новости, 29.12.2022

Российские банки запустят оплату по платежным стикерам в новом году

Ряд крупных российских банков сейчас завершают тестирование оплаты товаров с помощью платежных наклеек и готовятся запустить такую услугу в следующем году,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T05:04

2022-12-29T05:04

2022-12-29T05:07

экономика

технологии

сбербанк россии

сбер

втб

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ряд крупных российских банков сейчас завершают тестирование оплаты товаров с помощью платежных наклеек и готовятся запустить такую услугу в следующем году, рассказали РИА Новости участники рынка. По мнению опрошенных экспертов, эта технология не является принципиально новой и поэтому особых рисков в себе не несет. "Сбербанк тестирует новый способ бесконтактной оплаты на смартфонах – платежный стикер с начала декабря, который можно приклеить на телефоны, в том числе на айфоны, и расплачиваться одним касанием", - рассказали в крупнейшем российском банке. После завершения тестирования платежного стикера "Сбер" опробует его в пилотном режиме и в случае успеха может сделать доступным для клиентов банка. ВТБ также тестирует различные варианты наклеек для бесконтактной оплаты и планирует к запуску пилотную партию в начале следующего года. Тестирует новый сервис и банк "Дом.РФ". Новикомбанк стикеры тестировать пока не планирует. "Московский кредитный банк завершает тестирование NFC-стикера и уже в январе планирует запустить технологию клиентов. Стикер можно будет наклеить на любой смартфон или к любой другой поверхности и оплачивать покупки привычным способом. Технология призвана повысить уровень удобства и комфорта клиентов в ежедневных платежах", - отмечают в кредитной организации. Такая технология дает преимущество владельцам айфонов, у которых пропала возможность оплаты смартфоном, поясняют в "Абсолют банке". Тем не менее, по мнению банка, она в целом будет иметь успех ограниченное время, например, до появления цифрового рубля. В целом никаких особых рисков у оплаты с помощью наклеек нет, отмечает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. "В стикере вшит все тот же NFC-чип, поэтому новых рисков нет, технология осталась та же", - поясняет директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.

https://ria.ru/20221223/tinkoff-1840715620.html

https://ria.ru/20221228/bank-1841788916.html

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экономика, технологии, сбербанк россии, сбер, втб