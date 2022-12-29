05:04 29.12.2022 (обновлено: 05:07 29.12.2022)
Российские банки запустят оплату по платежным стикерам в новом году
Ряд российских банков готовятся запустить оплату по платежным стикерам в новом году
Посетители банка снимают деньги через банкоматы. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ряд крупных российских банков сейчас завершают тестирование оплаты товаров с помощью платежных наклеек и готовятся запустить такую услугу в следующем году, рассказали РИА Новости участники рынка. По мнению опрошенных экспертов, эта технология не является принципиально новой и поэтому особых рисков в себе не несет.
"Сбербанк тестирует новый способ бесконтактной оплаты на смартфонах – платежный стикер с начала декабря, который можно приклеить на телефоны, в том числе на айфоны, и расплачиваться одним касанием", - рассказали в крупнейшем российском банке.
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После завершения тестирования платежного стикера "Сбер" опробует его в пилотном режиме и в случае успеха может сделать доступным для клиентов банка. ВТБ также тестирует различные варианты наклеек для бесконтактной оплаты и планирует к запуску пилотную партию в начале следующего года. Тестирует новый сервис и банк "Дом.РФ". Новикомбанк стикеры тестировать пока не планирует.
"Московский кредитный банк завершает тестирование NFC-стикера и уже в январе планирует запустить технологию клиентов. Стикер можно будет наклеить на любой смартфон или к любой другой поверхности и оплачивать покупки привычным способом. Технология призвана повысить уровень удобства и комфорта клиентов в ежедневных платежах", - отмечают в кредитной организации.
Такая технология дает преимущество владельцам айфонов, у которых пропала возможность оплаты смартфоном, поясняют в "Абсолют банке". Тем не менее, по мнению банка, она в целом будет иметь успех ограниченное время, например, до появления цифрового рубля.
В целом никаких особых рисков у оплаты с помощью наклеек нет, отмечает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. "В стикере вшит все тот же NFC-чип, поэтому новых рисков нет, технология осталась та же", - поясняет директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.