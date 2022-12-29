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Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/azarov-1842354206.html
Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США
Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США - РИА Новости, 29.12.2022
Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США
Вашингтон терпит разворовывание Владимиром Зеленским финансовой помощи Запада, пока тот выполняет поставленные перед ним задачи, заявил в интервью... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:52
2022-12-29T23:10
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
сша
специальная военная операция на украине
россия
джо байден
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вашингтон терпит разворовывание Владимиром Зеленским финансовой помощи Запада, пока тот выполняет поставленные перед ним задачи, заявил в интервью Youtube-каналу "Мрия" бывший глава правительства Николай Азаров."Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это", — сказал он.Политик отметил, что украинскому лидеру будет несладко, если палата представителей в конгрессе проведет аудит. По его мнению, речь может идти о хищении около двух десятков миллиардов долларов.На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842328330.html
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, сша, россия, джо байден, воздушно-космические силы россии, николай азаров (политик)
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Специальная военная операция на Украине, Россия, Джо Байден, Воздушно-космические силы России, Николай Азаров (политик)
21:52 29.12.2022 (обновлено: 23:10 29.12.2022)
 
Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что США знают о разворовывании Зеленским помощи Киеву

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вашингтон терпит разворовывание Владимиром Зеленским финансовой помощи Запада, пока тот выполняет поставленные перед ним задачи, заявил в интервью Youtube-каналу "Мрия" бывший глава правительства Николай Азаров.
"Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 19:01
Французский политик резко высказался о Зеленском
Политик отметил, что украинскому лидеру будет несладко, если палата представителей в конгрессе проведет аудит. По его мнению, речь может идти о хищении около двух десятков миллиардов долларов.
На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 18:05
В США переименовали Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАРоссияДжо БайденВоздушно-космические силы РоссииНиколай Азаров (политик)
 
 
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