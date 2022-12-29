21:52 29.12.2022 (обновлено: 23:10 29.12.2022)
Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США
Экс-премьер Украины Азаров заявил, что США знают о разворовывании Зеленским помощи Киеву
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вашингтон терпит разворовывание Владимиром Зеленским финансовой помощи Запада, пока тот выполняет поставленные перед ним задачи, заявил в интервью Youtube-каналу "Мрия" бывший глава правительства Николай Азаров.
"Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это", — сказал он.
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Политик отметил, что украинскому лидеру будет несладко, если палата представителей в конгрессе проведет аудит. По его мнению, речь может идти о хищении около двух десятков миллиардов долларов.
На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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