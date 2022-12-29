https://ria.ru/20221229/azarov-1842354206.html

Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США

Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США - РИА Новости, 29.12.2022

Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США

Вашингтон терпит разворовывание Владимиром Зеленским финансовой помощи Запада, пока тот выполняет поставленные перед ним задачи, заявил в интервью... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:52

2022-12-29T21:52

2022-12-29T23:10

в мире

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

сша

специальная военная операция на украине

россия

джо байден

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вашингтон терпит разворовывание Владимиром Зеленским финансовой помощи Запада, пока тот выполняет поставленные перед ним задачи, заявил в интервью Youtube-каналу "Мрия" бывший глава правительства Николай Азаров."Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это", — сказал он.Политик отметил, что украинскому лидеру будет несладко, если палата представителей в конгрессе проведет аудит. По его мнению, речь может идти о хищении около двух десятков миллиардов долларов.На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842328330.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842310767.html

украина

сша

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, сша, россия, джо байден, воздушно-космические силы россии, николай азаров (политик)