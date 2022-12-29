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"АвтоВАЗ" дополнительно набирает пять тысяч сотрудников - РИА Новости, 29.12.2022
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"АвтоВАЗ" дополнительно набирает пять тысяч сотрудников
"АвтоВАЗ" дополнительно набирает пять тысяч сотрудников - РИА Новости, 29.12.2022
"АвтоВАЗ" дополнительно набирает пять тысяч сотрудников
"АвтоВАЗ" ведет дополнительный набор сотрудников, всего будут трудоустроены 5 тысяч человек, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:52
2022-12-29T11:52
экономика
авто
дмитрий азаров
тольятти
самарская область
ижевск
автоваз
россия
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САМАРА, 29 дек – РИА Новости. "АвтоВАЗ" ведет дополнительный набор сотрудников, всего будут трудоустроены 5 тысяч человек, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил, что всего на заводе в Тольятти работают 32,5 тысячи человек. Ранее президент "АвтоВАЗа" заявлял, что с сентября завод планирует начать дополнительный набор сотрудников, всего будет трудоустроена не 1 тысяча человек. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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экономика, авто, дмитрий азаров, тольятти, самарская область, ижевск, автоваз, россия
Экономика, Авто, Дмитрий Азаров, Тольятти, Самарская область, Ижевск, АвтоВАЗ, Россия
11:52 29.12.2022
 
"АвтоВАЗ" дополнительно набирает пять тысяч сотрудников

Губернатор Азаров: "АвтоВАЗ" начал набор дополнительных пяти тысяч сотрудников

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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САМАРА, 29 дек – РИА Новости. "АвтоВАЗ" ведет дополнительный набор сотрудников, всего будут трудоустроены 5 тысяч человек, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Дополнительно набирается сейчас 5 тысяч работников на "АвтоВАЗ" в эти вот как раз недели. Отмечу, что это в основном высококвалифицированные сотрудники", - сказал Азаров в эфире телеканала "ГТРК Самара".
Он напомнил, что всего на заводе в Тольятти работают 32,5 тысячи человек.
Ранее президент "АвтоВАЗа" заявлял, что с сентября завод планирует начать дополнительный набор сотрудников, всего будет трудоустроена не 1 тысяча человек.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Андрей Панков - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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ЭкономикаАвтоДмитрий АзаровТольяттиСамарская областьИжевскАвтоВАЗРоссия
 
 
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