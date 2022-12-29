https://ria.ru/20221229/avtovaz-1842138426.html

"АвтоВАЗ" дополнительно набирает пять тысяч сотрудников

"АвтоВАЗ" дополнительно набирает пять тысяч сотрудников - РИА Новости, 29.12.2022

"АвтоВАЗ" дополнительно набирает пять тысяч сотрудников

"АвтоВАЗ" ведет дополнительный набор сотрудников, всего будут трудоустроены 5 тысяч человек, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:52

2022-12-29T11:52

2022-12-29T11:52

экономика

авто

дмитрий азаров

тольятти

самарская область

ижевск

автоваз

россия

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САМАРА, 29 дек – РИА Новости. "АвтоВАЗ" ведет дополнительный набор сотрудников, всего будут трудоустроены 5 тысяч человек, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил, что всего на заводе в Тольятти работают 32,5 тысячи человек. Ранее президент "АвтоВАЗа" заявлял, что с сентября завод планирует начать дополнительный набор сотрудников, всего будет трудоустроена не 1 тысяча человек. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221228/aurus-1841910860.html

тольятти

самарская область

ижевск

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экономика, авто, дмитрий азаров, тольятти, самарская область, ижевск, автоваз, россия