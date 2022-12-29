https://ria.ru/20221229/avariya-1842339976.html
В Приморье в аварии погиб один человек и четверо пострадали
В Приморье в аварии погиб один человек и четверо пострадали - РИА Новости, 29.12.2022
В Приморье в аварии погиб один человек и четверо пострадали
Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:02
2022-12-29T20:02
2022-12-29T20:18
происшествия
авто
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. ДТП с лобовым столкновением автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Crown Majesta произошло на 80-м километре автодороги "Михайловка – Турий Рог". Полиция предварительно установила, что 34-летняя хабаровчанка за рулём Тoyota Land Cruiser двигалась со стороны приморского села Хороль в направлении села Камень-Рыболов. При обгоне она выехала на "встречку", где столкнулась с Toyota Crown Majesta. "Помимо водителя в салоне Toyota Land Cruiser находились двое несовершеннолетних пассажиров – 7-летний мальчик и 12-летняя девочка, а также 34-летний мужчина. Все они вместе с женщиной-водителем доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель Toyota Crown Majesta, 43-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. По информации полиции, стаж вождения женщины-водителя Toyota Land Cruiser шесть лет, ранее её уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
20:02 29.12.2022 (обновлено: 20:18 29.12.2022)
В Приморье в аварии погиб один человек и четверо пострадали
МВД: в Приморье при аварии погиб один человек и четверо пострадали
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости.
Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье, сообщает
управление МВД РФ по региону.
ДТП с лобовым столкновением автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Crown Majesta произошло на 80-м километре автодороги "Михайловка – Турий Рог". Полиция предварительно установила, что 34-летняя хабаровчанка за рулём Тoyota Land Cruiser двигалась со стороны приморского села Хороль в направлении села Камень-Рыболов. При обгоне она выехала на "встречку", где столкнулась с Toyota Crown Majesta.
"Помимо водителя в салоне Toyota Land Cruiser находились двое несовершеннолетних пассажиров – 7-летний мальчик и 12-летняя девочка, а также 34-летний мужчина. Все они вместе с женщиной-водителем доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель Toyota Crown Majesta, 43-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По информации полиции, стаж вождения женщины-водителя Toyota Land Cruiser шесть лет, ранее её уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости.
Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.