https://ria.ru/20221229/avariya-1842339976.html

В Приморье в аварии погиб один человек и четверо пострадали

В Приморье в аварии погиб один человек и четверо пострадали - РИА Новости, 29.12.2022

В Приморье в аварии погиб один человек и четверо пострадали

Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:02

2022-12-29T20:02

2022-12-29T20:18

происшествия

авто

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. ДТП с лобовым столкновением автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Crown Majesta произошло на 80-м километре автодороги "Михайловка – Турий Рог". Полиция предварительно установила, что 34-летняя хабаровчанка за рулём Тoyota Land Cruiser двигалась со стороны приморского села Хороль в направлении села Камень-Рыболов. При обгоне она выехала на "встречку", где столкнулась с Toyota Crown Majesta. "Помимо водителя в салоне Toyota Land Cruiser находились двое несовершеннолетних пассажиров – 7-летний мальчик и 12-летняя девочка, а также 34-летний мужчина. Все они вместе с женщиной-водителем доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель Toyota Crown Majesta, 43-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. По информации полиции, стаж вождения женщины-водителя Toyota Land Cruiser шесть лет, ранее её уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

https://ria.ru/20221229/dtp-1842248437.html

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происшествия, авто, россия