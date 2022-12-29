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Силуанов прокомментировал ситуацию с разблокировкой российских активов - РИА Новости, 29.12.2022
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Силуанов прокомментировал ситуацию с разблокировкой российских активов
Силуанов прокомментировал ситуацию с разблокировкой российских активов - РИА Новости, 29.12.2022
Силуанов прокомментировал ситуацию с разблокировкой российских активов
Разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) с бельгийской стороны были выданы таким... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:14
2022-12-29T14:14
экономика
россия
антон силуанов
московская биржа
санкции в отношении россии
санкции
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) с бельгийской стороны были выданы таким образом, чтобы минимизировать возможности разблокировки замороженных активов, сказал глава Минфина России Антон Силуанов. Минфин Люксембурга (где зарегистрирован Clearstream) и Казначейство Бельгии (Euroclear) ранее выдали НРД разрешение до 7 января 2023 года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в НРД. "После того как НРД подал иски в соответствующие суды, суды начали рассматривать эти вопросы, но бельгийская сторона делает это сейчас так, чтобы, условно, минимизировать, наоборот, возможности разблокировки решения вопроса по замороженным активам. Во всяком случае, очень короткий срок - до 7 января", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Также, по мнению министра, взаимная разморозка активов - "дорога с двусторонним движением". "Если западные страны готовы вести в этом направлении разговор с российскими коллегами, мы найдем способ и механизмы решения о разблокировке таких активов как с нашей стороны, так и, соответственно, будем говорить о таких же действиях со стороны западных стран", - пояснил он. Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
https://ria.ru/20221216/aktivy-1839210037.html
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экономика, россия, антон силуанов, московская биржа, санкции в отношении россии, санкции, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear, швейцария
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Московская биржа, Санкции в отношении России, Санкции, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД), Euroclear, Швейцария
14:14 29.12.2022
 
Силуанов прокомментировал ситуацию с разблокировкой российских активов

Силуанов: разрешения для НРД даны с минимальной возможностью разблокировать активы России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) с бельгийской стороны были выданы таким образом, чтобы минимизировать возможности разблокировки замороженных активов, сказал глава Минфина России Антон Силуанов.
Минфин Люксембурга (где зарегистрирован Clearstream) и Казначейство Бельгии (Euroclear) ранее выдали НРД разрешение до 7 января 2023 года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в НРД.
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"После того как НРД подал иски в соответствующие суды, суды начали рассматривать эти вопросы, но бельгийская сторона делает это сейчас так, чтобы, условно, минимизировать, наоборот, возможности разблокировки решения вопроса по замороженным активам. Во всяком случае, очень короткий срок - до 7 января", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Также, по мнению министра, взаимная разморозка активов - "дорога с двусторонним движением". "Если западные страны готовы вести в этом направлении разговор с российскими коллегами, мы найдем способ и механизмы решения о разблокировке таких активов как с нашей стороны, так и, соответственно, будем говорить о таких же действиях со стороны западных стран", - пояснил он.
Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМосковская биржаСанкции в отношении РоссииСанкцииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Национальный расчетный депозитарий (НРД)EuroclearШвейцария
 
 
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