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На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца - РИА Новости, 29.12.2022
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На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца
На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца - РИА Новости, 29.12.2022
На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца
Белорусские пограничники обнаружили тело гражданина Того вблизи границы с Польшей, сообщила в четверг пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:58
2022-12-29T17:58
беженцы
в мире
польша
белоруссия
того
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили тело гражданина Того вблизи границы с Польшей, сообщила в четверг пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. "Бесчеловечность польских силовиков вкупе со сложившимися погодными условиями приводят к увеличению жертв среди беженцев. Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы "Голынка" обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши", - говорится в сообщении. В погранкомитете подчеркнули, что с начала года это уже восьмая смерть на границе с Польшей. 27 декабря рядом с калиткой в польском заграждении также обнаружен труп женщины. Ранее тела беженцев были обнаружены белорусскими пограничными нарядами 20 декабря, 17, 21 и 23 ноября, 2 октября, 3 апреля. "Участившиеся случаи такой депортации, молчание ЕС и игнорирование Польшей международного права позволяют прогнозировать дальнейший рост жертв, выброшенных польскими силовиками на холод умирать", - отметили в ГПК Белоруссии.
https://ria.ru/20221218/belorussiya-1839601512.html
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беженцы, в мире, польша, белоруссия, того
Беженцы, В мире, Польша, Белоруссия, Того
17:58 29.12.2022
 
На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца

Белорусские пограничники обнаружили тело гражданина Того вблизи границы с Польшей

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили тело гражданина Того вблизи границы с Польшей, сообщила в четверг пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.
"Бесчеловечность польских силовиков вкупе со сложившимися погодными условиями приводят к увеличению жертв среди беженцев. Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы "Голынка" обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши", - говорится в сообщении.
В погранкомитете подчеркнули, что с начала года это уже восьмая смерть на границе с Польшей. 27 декабря рядом с калиткой в польском заграждении также обнаружен труп женщины. Ранее тела беженцев были обнаружены белорусскими пограничными нарядами 20 декабря, 17, 21 и 23 ноября, 2 октября, 3 апреля.
"Участившиеся случаи такой депортации, молчание ЕС и игнорирование Польшей международного права позволяют прогнозировать дальнейший рост жертв, выброшенных польскими силовиками на холод умирать", - отметили в ГПК Белоруссии.
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