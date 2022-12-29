На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца
Белорусские пограничники обнаружили тело гражданина Того вблизи границы с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили тело гражданина Того вблизи границы с Польшей, сообщила в четверг пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.
"Бесчеловечность польских силовиков вкупе со сложившимися погодными условиями приводят к увеличению жертв среди беженцев. Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы "Голынка" обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши", - говорится в сообщении.
В погранкомитете подчеркнули, что с начала года это уже восьмая смерть на границе с Польшей. 27 декабря рядом с калиткой в польском заграждении также обнаружен труп женщины. Ранее тела беженцев были обнаружены белорусскими пограничными нарядами 20 декабря, 17, 21 и 23 ноября, 2 октября, 3 апреля.
"Участившиеся случаи такой депортации, молчание ЕС и игнорирование Польшей международного права позволяют прогнозировать дальнейший рост жертв, выброшенных польскими силовиками на холод умирать", - отметили в ГПК Белоруссии.