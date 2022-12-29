https://ria.ru/20221229/afrikanets-1842304699.html

На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца

На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца - РИА Новости, 29.12.2022

На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца

Белорусские пограничники обнаружили тело гражданина Того вблизи границы с Польшей, сообщила в четверг пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:58

2022-12-29T17:58

2022-12-29T17:58

беженцы

в мире

польша

белоруссия

того

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили тело гражданина Того вблизи границы с Польшей, сообщила в четверг пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. "Бесчеловечность польских силовиков вкупе со сложившимися погодными условиями приводят к увеличению жертв среди беженцев. Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы "Голынка" обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши", - говорится в сообщении. В погранкомитете подчеркнули, что с начала года это уже восьмая смерть на границе с Польшей. 27 декабря рядом с калиткой в польском заграждении также обнаружен труп женщины. Ранее тела беженцев были обнаружены белорусскими пограничными нарядами 20 декабря, 17, 21 и 23 ноября, 2 октября, 3 апреля. "Участившиеся случаи такой депортации, молчание ЕС и игнорирование Польшей международного права позволяют прогнозировать дальнейший рост жертв, выброшенных польскими силовиками на холод умирать", - отметили в ГПК Белоруссии.

https://ria.ru/20221218/belorussiya-1839601512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беженцы, в мире, польша, белоруссия, того