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ЕС призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО - РИА Новости, 29.12.2022
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ЕС призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО
ЕС призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО - РИА Новости, 29.12.2022
ЕС призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО
ЕС и 12 стран призвали движение "Талибан"* отменить решение о запрете женщинам работать в неправительственных организациях в Афганистане, говорится в их... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T05:46
2022-12-29T05:46
в мире
мартин гриффитс
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ЕС и 12 стран призвали движение "Талибан"* отменить решение о запрете женщинам работать в неправительственных организациях в Афганистане, говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал госдепартамент США. Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. "Министры иностранных дел Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и глава дипломатии Европейского союза серьезно обеспокоены тем, что безрассудный и опасный приказ "Талибана"*, запрещающий женщинам работать в национальных и международных НПО, подвергает риску миллионы афганцев, чье выживание зависит от гуманитарной помощи. Мы призываем "Талибан"* срочно отменить это решение", - сообщается в заявлении. Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, главы УВКПЧ, УВКБ, ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других структур также призвали "Талибан"* разрешить женщинам работать в гуманитарных НПО.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221219/afganistan-1839646119.html
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в мире, мартин гриффитс, афганистан, сша, австралия, талибан, евросоюз, оон
В мире, Мартин Гриффитс, Афганистан, США, Австралия, Талибан, Евросоюз, ООН
05:46 29.12.2022
 
ЕС призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО

ЕС и 12 стран призвали талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ЕС и 12 стран призвали движение "Талибан"* отменить решение о запрете женщинам работать в неправительственных организациях в Афганистане, говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал госдепартамент США.
Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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"Министры иностранных дел Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и глава дипломатии Европейского союза серьезно обеспокоены тем, что безрассудный и опасный приказ "Талибана"*, запрещающий женщинам работать в национальных и международных НПО, подвергает риску миллионы афганцев, чье выживание зависит от гуманитарной помощи. Мы призываем "Талибан"* срочно отменить это решение", - сообщается в заявлении.
Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, главы УВКПЧ, УВКБ, ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других структур также призвали "Талибан"* разрешить женщинам работать в гуманитарных НПО.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах
 
В миреМартин ГриффитсАфганистанСШААвстралияТалибанЕвросоюзООН
 
 
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