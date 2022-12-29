ЕС призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО
ЕС и 12 стран призвали талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ЕС и 12 стран призвали движение "Талибан"* отменить решение о запрете женщинам работать в неправительственных организациях в Афганистане, говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал госдепартамент США.
Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола.
19 декабря, 09:39В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек
"Министры иностранных дел Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и глава дипломатии Европейского союза серьезно обеспокоены тем, что безрассудный и опасный приказ "Талибана"*, запрещающий женщинам работать в национальных и международных НПО, подвергает риску миллионы афганцев, чье выживание зависит от гуманитарной помощи. Мы призываем "Талибан"* срочно отменить это решение", - сообщается в заявлении.
Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, главы УВКПЧ, УВКБ, ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других структур также призвали "Талибан"* разрешить женщинам работать в гуманитарных НПО.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
27 декабря, 23:42СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах