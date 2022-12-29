https://ria.ru/20221229/afganistan-1842079952.html

ЕС призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО

ЕС призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО - РИА Новости, 29.12.2022

ЕС призвал талибов отменить решение о запрете женщинам работать в НПО

ЕС и 12 стран призвали движение "Талибан"* отменить решение о запрете женщинам работать в неправительственных организациях в Афганистане, говорится в их... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T05:46

2022-12-29T05:46

2022-12-29T05:46

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ЕС и 12 стран призвали движение "Талибан"* отменить решение о запрете женщинам работать в неправительственных организациях в Афганистане, говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал госдепартамент США. Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. "Министры иностранных дел Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и глава дипломатии Европейского союза серьезно обеспокоены тем, что безрассудный и опасный приказ "Талибана"*, запрещающий женщинам работать в национальных и международных НПО, подвергает риску миллионы афганцев, чье выживание зависит от гуманитарной помощи. Мы призываем "Талибан"* срочно отменить это решение", - сообщается в заявлении. Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, главы УВКПЧ, УВКБ, ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других структур также призвали "Талибан"* разрешить женщинам работать в гуманитарных НПО.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221219/afganistan-1839646119.html

https://ria.ru/20221227/studentki-1841786461.html

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в мире, мартин гриффитс, афганистан, сша, австралия, талибан, евросоюз, оон