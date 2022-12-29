https://ria.ru/20221229/abkhaziya-1842105683.html

Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль

Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль - РИА Новости, 29.12.2022

Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль

Все туристические объекты и места массового пребывания путешественников в Абхазии возьмут под особый контроль в праздничные новогодние дни, сообщил глава МВД... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:13

2022-12-29T11:13

2022-12-29T11:13

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абхазия

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СУХУМ, 28 дек — РИА Новости. Все туристические объекты и места массового пребывания путешественников в Абхазии возьмут под особый контроль в праздничные новогодние дни, сообщил глава МВД республики Вальтер Бутба. "Под охраной министерства находятся восемь городских школ и два объекта массового скопления — Сухумский центральный рынок и торговый комплекс "Сухумприбор". Все достопримечательности и места массового пребывания туристов МВД Абхазии взяло под особый контроль", — сказал министр.С 26 декабря личный состав ведомства перешел на усиленный режим несения службы для обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения возможных противоправных действий. Особое внимание уделено обеспечению безопасности на дорогах. Проводятся ежедневные рейды с ротацией личного состава по районам республики.

https://ria.ru/20221203/abkhaziya-1835851403.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, абхазия