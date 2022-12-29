https://ria.ru/20221229/abkhaziya-1842105683.html
Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль
Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль - РИА Новости, 29.12.2022
Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль
Все туристические объекты и места массового пребывания путешественников в Абхазии возьмут под особый контроль в праздничные новогодние дни, сообщил глава МВД... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:13
2022-12-29T11:13
2022-12-29T11:13
туризм
туризм
новости - туризм
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792056013_0:325:2047:1476_1920x0_80_0_0_9c8115552c1e3c395160bc01ac89d01e.jpg
СУХУМ, 28 дек — РИА Новости. Все туристические объекты и места массового пребывания путешественников в Абхазии возьмут под особый контроль в праздничные новогодние дни, сообщил глава МВД республики Вальтер Бутба. "Под охраной министерства находятся восемь городских школ и два объекта массового скопления — Сухумский центральный рынок и торговый комплекс "Сухумприбор". Все достопримечательности и места массового пребывания туристов МВД Абхазии взяло под особый контроль", — сказал министр.С 26 декабря личный состав ведомства перешел на усиленный режим несения службы для обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения возможных противоправных действий. Особое внимание уделено обеспечению безопасности на дорогах. Проводятся ежедневные рейды с ротацией личного состава по районам республики.
https://ria.ru/20221203/abkhaziya-1835851403.html
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792056013_0:515:2047:2050_1920x0_80_0_0_8d4a51d7cbe76cbe82b77127370a0dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, абхазия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия
Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль
МВД Абхазии в праздничные дни планирует взять туристические объекты под особый контроль
СУХУМ, 28 дек — РИА Новости. Все туристические объекты и места массового пребывания путешественников в Абхазии возьмут под особый контроль в праздничные новогодние дни, сообщил глава МВД республики Вальтер Бутба.
"Под охраной министерства находятся восемь городских школ и два объекта массового скопления — Сухумский центральный рынок и торговый комплекс "Сухумприбор". Все достопримечательности и места массового пребывания туристов МВД Абхазии взяло под особый контроль", — сказал министр.
С 26 декабря личный состав ведомства перешел на усиленный режим несения службы для обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения возможных противоправных действий. Особое внимание уделено обеспечению безопасности на дорогах. Проводятся ежедневные рейды с ротацией личного состава по районам республики.