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Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль
Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль - РИА Новости, 29.12.2022
Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль
Все туристические объекты и места массового пребывания путешественников в Абхазии возьмут под особый контроль в праздничные новогодние дни, сообщил глава МВД... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:13
2022-12-29T11:13
туризм
туризм
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абхазия
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СУХУМ, 28 дек — РИА Новости. Все туристические объекты и места массового пребывания путешественников в Абхазии возьмут под особый контроль в праздничные новогодние дни, сообщил глава МВД республики Вальтер Бутба. "Под охраной министерства находятся восемь городских школ и два объекта массового скопления — Сухумский центральный рынок и торговый комплекс "Сухумприбор". Все достопримечательности и места массового пребывания туристов МВД Абхазии взяло под особый контроль", — сказал министр.С 26 декабря личный состав ведомства перешел на усиленный режим несения службы для обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения возможных противоправных действий. Особое внимание уделено обеспечению безопасности на дорогах. Проводятся ежедневные рейды с ротацией личного состава по районам республики.
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туризм, новости - туризм, абхазия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия
11:13 29.12.2022
 
Туробъекты в Абхазии в праздничные дни возьмут под особый контроль

МВД Абхазии в праздничные дни планирует взять туристические объекты под особый контроль

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанкКурорт Пицунда
Курорт Пицунда - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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СУХУМ, 28 дек — РИА Новости. Все туристические объекты и места массового пребывания путешественников в Абхазии возьмут под особый контроль в праздничные новогодние дни, сообщил глава МВД республики Вальтер Бутба.
"Под охраной министерства находятся восемь городских школ и два объекта массового скопления — Сухумский центральный рынок и торговый комплекс "Сухумприбор". Все достопримечательности и места массового пребывания туристов МВД Абхазии взяло под особый контроль", — сказал министр.
С 26 декабря личный состав ведомства перешел на усиленный режим несения службы для обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения возможных противоправных действий. Особое внимание уделено обеспечению безопасности на дорогах. Проводятся ежедневные рейды с ротацией личного состава по районам республики.
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