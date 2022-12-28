https://ria.ru/20221228/zoloto-1841812571.html

Итоги года на рынке золота

Итоги года на рынке золота - РИА Новости, 28.12.2022

Итоги года на рынке золота

Цена золота на мировом рынке за 2022 год не претерпела больших изменений: если в конце 2021 года этот металл стоил чуть больше 1800 долларов за унцию, то и... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:27

2022-12-28T09:27

2022-12-28T09:27

новый год — 2023

экономика

россия

сша

итоги года

золото

федеральная резервная система сша

saxo bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754687903_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_6368b662c9eff2a0cf1b2a0e3e78e452.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Цена золота на мировом рынке за 2022 год не претерпела больших изменений: если в конце 2021 года этот металл стоил чуть больше 1800 долларов за унцию, то и накануне 2023 года – находится примерно на том же уровне. Но для инвесторов золото исполнило свою главную роль защитного актива в условиях падения рынков. В следующем году опрошенные РИА Новости аналитики ждут повторения того же сценария, хотя не исключают и самых невероятных прогнозов. "Любые прогнозы имеют место быть, особенно те, которые выбиваются из общей картины. Это позволяет выйти за рамки и задуматься", - утверждает ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов. Он напомнил, что, согласно ожиданиям Saxo Bank, стоимость золота в 2023 году может достичь 3000 долларов за тройскую унцию. В такой прогноз, по словам Головинова, верится с трудом. "Должен прилететь настоящий черный лебедь, чтобы данный сценарий реализовался", - заявил он. Однако события прошлого доказали, что возможно все. Теория невероятностей В большинстве своем аналитики не ожидают ни значительного снижения, ни существенного роста стоимости золота в следующем году. Уходящий год в полной мере проявил свойства золота в качестве защитного актива для капитала, такую роль этот металл продолжит играть и дальше, считает аналитик товарных рынков "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. Она видит стоимость золота в 2023 году в диапазоне 1700-1900 долларов за унцию. Рост до 3000 долларов за унцию, по ее словам, выглядит маловероятным. "Хотя, вероятность его воплощения в жизнь отлична от нуля", – заявила эксперт. "Как показал уходящий год, реализоваться могут даже самые невероятные сценарии, поэтому определенная вероятность такого роста существует", - заметил портфельный управляющий из "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Например, в случае неожиданных шоковых негативных событий - неуправляемого обвала глобальной экономики и рынков акций, масштабные военные конфликты и так далее, добавил он. "Такая вероятность существует. На выходе из мирового финансового кризиса 2008 года цены на золото выросли почти в три раза, и в ближайшие годы вполне возможно повторение такого сценария", - согласен старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос. Однако, по его словам, золото призвано, прежде всего, сохранять покупательную способность не в кратко- или среднесрочной перспективе, а на временном горизонте в годы и десятилетия. Говоря о наблюдавшемся в 2022 году снижении стоимости золота в рублях, Манжос отметил, что оно связано с неожиданным укреплением рубля. "Иными словами, это не недостаток золота, а временная просадка стоимости долларового актива. Такая ситуация способна очень быстро измениться", - отметил эксперт. Tax free По данным World Gold Council, за девять месяцев 2022 года мировой спрос на золото увеличился на 18%, до 3387 тонн, спрос на монеты и слитки вырос на 3%, до 882 тонн. При этом в России спрос на физическое золото за тот же период вырос более чем в пять раз, до 20,5 тонны. Такой бум интереса инвесторов связан, прежде всего, с отменой налогообложения операций с золотом для физических лиц в России. "Сразу после отмены НДС на российском рынке возник ажиотажный спрос на инвестиционные слитки. Наиболее активно продавались слитки по 0,5 и 1,0 кг. И за 2022 год общие продажи вполне могут достичь 50 тонн", - сказала Лукичева. "Решение об отмене НДС давно назрело, но не принималось. Оно было одобрено в связи с вынужденной дедолларизацией отечественной экономики в 2022 году. Теперь золотые слитки в значительной степени заменили традиционную практику накопления наличной иностранной валюты", - добавил Манжос. Крепкий рубль также сыграл в плюс, благодаря чему цены на золото в рублях были крайне привлекательными, отмечает Головинов из ПСБ. В наступающем 2023 году вполне вероятно продолжение динамики спроса на инвестиционное золото, считает Лукичева. "Этому будут способствовать продолжающаяся дедолларизация российской экономики, развитие инфраструктуры внутреннего рынка золота, особенно в части выкупа металлов, высокая инфляция и геополитические риски на фоне спецоперации на Украине", - отметила она. Однако Головинов ожидает, что в следующем году спрос снизится, поскольку ослабление рубля приведет к росту цен в России. "Также мы ждем, что российские бумаги начнут восстанавливаться, поэтому, вероятнее всего, спрос сместится с физического золота в пользу более рискованных инструментов", - говорит аналитик. Вне конкуренции Важный итог уходящего года, по мнению аналитиков – дискредитация криптовалют как конкурента золоту. "Криптовалюты в 2022 году дискредитировали себя с точки зрения инвестиционного актива. Крах крупной криптобиржи FTX привел к тому, что ФРС США и ЕЦБ предложили формирование регуляторной базы для этого рынка, а рынок криптовалютных активов признали новым источником риска для финансовой стабильности", - говорит Лукичева из "Открытие Инвестиции". При этом она отметила, что стабильность золота как инвестиционного инструмента подтверждается на протяжении последних пяти тысяч лет. Здесь надо делать скидку на разницу в возрасте биткоина и золота, говорит Головинов из ПСБ. "Уже ближе к середине следующего года мы увидим начало восстановления американского рынка, поэтому, вполне вероятно, криптовалюты также начнут оживать. А вот золото в данном случае должно оказаться под давлением", - предупреждает аналитик. По мнению Манжоса, ожидаемое удорожание криптовалюты станет очередным подтверждением того, что она не может играть роль "цифрового золота", как способа надежного сохранения покупательной способности капитала на длительный период.

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

https://ria.ru/20221209/zoloto-1837368105.html

https://ria.ru/20221111/zoloto-1830587161.html

https://ria.ru/20220803/psb-1806990280.html

https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html

https://ria.ru/20221217/kriptovalyuta-1839262354.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, итоги года, золото, федеральная резервная система сша, saxo bank